شكرا لقرائتكم خبر عن عندك عطس وزكام.. اعرف أعراض الإصابة بالفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

الفيروس المخلوى التنفسى من الفيروسات الشائعة فى موسم الشتاء، خاصة بين الأطفال، وعادة ما يسبب الفيروس المخلوى التنفسى مرضًا خفيفًا مع أعراض تشبه أعراض البرد، غالبًا ما تبدأ الأعراض بعد 2 إلى 8 أيام من التعرض للفيروس المخلوى التنفسى، بحسب موقع Canada.

أعراض الفيروس المخلوى التنفسى

قد تشمل أعراض الفيروس المخلوى التنفسى

- سيلان الأنف

- السعال

- العطس

- الصفير

- الحمى

- انخفاض الشهية والطاقة

أعراض الفيروس المخلوى التنفسى عند الأطفال

فى الأطفال، قد تشمل الأعراض..

- صعوبة التنفس

- انخفاض الشهية أو التغذية

- انخفاض النشاط

- بحلول سن الثانية، يكون معظم الأطفال قد أصيبوا بعدوى الفيروس المخلوى التنفسى، بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، تعد عدوى الفيروس المخلوي التنفسي سببًا شائعًا لالتهاب القصيبات والالتهاب الرئوي.

التهاب القصيبات هو عدوى رئوية شائعة لدى الرضع والأطفال الصغار، والتى تسبب التهابًا واحتقانًا فى مجارى الهواء الصغيرة فى الرئة.

مضاعفات الفيروس المخلوى التنفسى

على الرغم من أن الفيروس المخلوي التنفسي يسبب عادةً مرضًا خفيفًا، إلا أن بعض الأشخاص المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي يحتاجون إلى دخول المستشفى، ونادرًا جدًا، دخول وحدة العناية المركزة.

يظهر فيروس المخلوي التنفسي أحيانًا كعدوى شديدة تصيب الجهاز التنفسي السفلي، والتي يجب التعامل معها في المستشفى.

يتعرض بعض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بمرض أكثر شدة من فيروس المخلوي التنفسي، وخاصة:

- الرضع

- كبار السن (65 عامًا أو أكبر)

- الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة

- إعادة العدوى

- يمكن للأشخاص المصابين بفيروس المخلوي التنفسي أن يصابوا بالعدوى بشكل متكرر، ويمكن أن يصاب بها الأفراد من أي عمر، عادة ما تكون إعادة العدوى بفيروس المخلوي التنفسي أقل حدة عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، ويمكن أن يكون لإعادة العدوى عند كبار السن عواقب صحية خطيرة.

إذا مرضت

إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من أعراض فيروس المخلوي التنفسي، حتى لو كانت خفيفة، فابق في المنزل إذا أمكن وقلّل من الاتصال الوثيق مع الأشخاص الآخرين، يجب عليك القيام بذلك حتى تختفي الأعراض لتجنب انتشار المرض إلى الآخرين. ومن الأمثلة على الحد من الاتصال أن يكون لديك مقدم رعاية واحد فقط لطفلك المريض إذا أمكن.

من المهم بشكل خاص الحد من الاتصال بالأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي بشكل أكثر شدة.

علاج الفيروس المخلوي التنفسي

عادةً ما تكون عدوى فيروس المخلوي التنفسي خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا، اشرب الكثير من السوائل واحصل على قسط كبير من الراحة.

يمكنك استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل خوافض الحرارة للتحكم في الحمى.

إذا ظهرت على طفلك أعراض، فتحدث إلى طبيبك وأعطه الأدوية حسب التوجيهات.

في الحالات الشديدة، قد يحتاج الشخص الذي يعاني من صعوبة في التنفس أو الجفاف إلى دخول المستشفى، قد يحتاجون إلى الأكسجين والرعاية، إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من صعوبة في التنفس أو الجفاف، فاطلب الرعاية الطبية الفورية.