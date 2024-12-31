شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على نفسك فى 2025.. فحوصات مهمة للوقاية خلال الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

عند استقبال العام الجديد 2025 ينصح بتغيير العادات الخاطئة بأخرى صحية، حيث يزيد الشتاء من خطر الإصابة بالمرض بشكل متكرر، ونكون معرضون لمشاكل صحية مختلفة خلال فصل الشتاء مثل الالتهابات الفيروسية مثل الأنفلونزا والحمى ونزلات البرد؛ مشاكل الجهاز التنفسى مثل التهابات الجيوب الأنفية والربو والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوى، ومشاكل القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية شائعة لدى عدد كبير من الناس.

الطقس البارد، وغياب النشاط البدنى، والإجهاد، وتناول الأطعمة المصنعة يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل فى المفاصل والقلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون بعض العوامل مثل انخفاض درجة الحرارة وجفاف الهواء من الأسباب الرئيسية لمشاكل الجهاز التنفسى.

دور فحوصات الدم فى فصل الشتاء

ووفقا لموقع healthsite يمكن أن يساعد إجراء الفحوصات الصحية واختبارات الدم فى تقديم رؤى قيمة حول صحتك للكشف عن أى مشكلات صحية كامنة، كما يمكن أن يساعد تعداد الدم الكامل (CBC) فى الكشف عن أى نوع من أنواع العدوى الفيروسية، وهو أمر شائع خلال موسم البرد، غالبًا ما تتفاقم مشاكل الجهاز التنفسى والالتهابات خلال فصل الشتاء بسبب الطقس البارد وضعف الجهاز المناعى، قد يصف لك طبيبك بعض الاختبارات التشخيصية اعتمادًا على الأعراض التى تعانى منها.

يعد نقص فيتامين د شائعًا جدًا خلال فصل الشتاء بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، وقد يعيق هذا قدرة جسمك على الحفاظ على مستويات فيتامين د، للحصول على قياس دقيق، قد يقترح طبيبك إجراء اختبار فيتامين د.

يمكن أن تتفاقم مشاكل المفاصل والعظام مثل التهاب المفاصل والتصلب الشديد خلال الأشهر الباردة، يمكن أن تساعد الاختبارات مثل علامات الالتهاب فى الكشف عن التهاب المفاصل فى وقت مبكر قبل أن يصبح مشكلة فى المستقبل إذا تُرك دون علاج.

قد ينصحك طبيبك لاحقًا بإجراء قياس التنفس، أو اختبار حجم الرئة، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو الأشعة السينية للصدر حسب الحاجة. عندما يتعلق الأمر باكتشاف مشاكل القلب، فسوف يوصى بإجراء تخطيط كهربية القلب أو اختبار الإجهاد.

بالنسبة لأولئك الذين هم أكثر عرضة للحساسية، فإن الخضوع لاختبارات حساسية محددة يمكن أن يساعد فى تحديد المحفزات المحتملة.

نصائح للحفاظ على صحتك خلال فصل الشتاء

حافظ على رطوبة جسمك من خلال شرب كميات كافية من السوائل، وتناول الأطعمة المتوازنة والغنية بالعناصر الغذائية التى تساعد فى تعزيز جهاز المناعة لديك، وتأكد من ارتداء الملابس المناسبة لمساعدتك على البقاء دافئًا ومريحًا خلال هذا الموسم البارد، واغسل يديك بشكل متكرر لمنع خطر الإصابة بالعدوى.

يمكن أن يساعد استخدام جهاز الترطيب في الحفاظ على رطوبة الهواء الداخلي، حافظ على نشاطك من خلال المشاركة في الأنشطة البدنية بانتظام، ولا تتجاهل المشكلات الصحية أو العلامات الحيوية باعتبارها إزعاجًا بسيطًا.

استشر الطبيب على الفور للحصول على تشخيص في الوقت المناسب، وحدد مواعيد للفحوصات الصحية المنتظمة بشكل متكرر، بما في ذلك فحوصات الدم اللازمة لمراقبة الصحة.