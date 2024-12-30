شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد وكورونا.. نصائح بسيطة للتغلب على الأعراض وتجنب انتقال العدوى والان مع تفاصيل الخبر

علاج البرد وكورونا قد يتطلب نفس العناية الطبية، مع مراعاة أن كورونا ومتحوراته قد تبدو أصعب إلى حد ما في الأعراض مقارنة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، إلا أن بروتوكول العلاج قد يتشابه في الحالتين إلى حدٍ كبير، وهو ما يوضحه تقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

وفيما يلى.. أبرز طرق علاج البرد وكورونا بمتحوراته:

ـ خذ قسطًا من الراحة، واحرص على البقاء في المنزل ولا تذهب إلى العمل أو المدرسة خاصة إذا كنت تعانى من أعراض مثل التعب أو الحمى أو السعال الشديد.

ـ احرص على تناول السوائل الدافئة بكثرة، مثل الماء أو العصير الطبيعى أو المرق أو عصير الليمون الدافئ وكذلك الينسون وشاى البابونج والأعشاب الطبيعية الأخرى، وتجنب تناول مشروبات الكافيين فقد تُسبب فقدان السوائل من الجسم ما قد يترتب عليه إصابتك بالجفاف.

ـ اضبط درجة حرارة المكان الذى تجلس فيه، حاول أن تحافظ على غرفتك دافئة، وليست ساخنة، وإذا كان الهواء جافًا، فيمكن استعمال مرطب الهواء بالرذاذ البارد لتخفيف الاحتقان والسعال، ونظف المرطب حسب التعليمات لمنع نمو البكتيريا والعفن.

ـ جرب الغرغرة بالماء المالح فهى من الطرق التي تساعد في تهدئة التهاب الحلق، كما يمكنك استخدام غسول الأنف الملحي.

ـ من المهم أيضًا الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالعناصر التي يحتاجها الجسم من أجل التعافى سريعًا والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعي لمكافحة المرض، حيث يمكنك تناول أطعمة مثل شوربة الدجاج والخضراوات.

ـ احرص على التباعد الاجتماعي فهو من الأمور المهمة التي تقلل من فرص انتقال العدوى.

ـ احرص على غسيل اليدين بالماء والصابون جيدًا، وعدم ملامسة الأسطح الملوثة للوقاية من العدوى، كما يمكنك استخدام المطهر والكحول.

ـ الحصول على الراحة وآخذ قسط كاف من النوم خاصة في الليل أمرًا في غاية الأهمية من أجل سرعة التعافى.

الحرص على الترطيب أمرًا في غاية الأهمية من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية.

من الممكن أيضًا استخدم المسكنات المتاحة دون وصفة طبية والتي يمكن أن تخفف من التعب الناتج عن التهاب الحلق أو الصداع أو الحمى.