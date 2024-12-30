كيف تحافظين على سلامة أطفالك في ليلة رأس السنة الجديدة 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - هل أنت مستعدة للعام الجديد؟ يمكن أن تكون ليلة رأس السنة الجديدة ممتعة للغاية بالنسبة لنا جميعاً؛ فنحن جميعاً نضع أهدافاً ونتطلع إلى ما سيجلبه العام الجديد. تُعَدُّ الحفلات والاحتفالات بمنزلة اختتام لطيف لموسم العطلات. ولكن هل تعلمين أن العطلات مثل ليلة رأس السنة الجديدة يمكن أن تعرض أطفالك أيضاً للعديد من المخاطر المختلفة؟! بينما يحتفل الكبار؛ يمكن للأطفال أن يتورطوا في الكثير من الأشياء التي لا ينبغي لهم أن يتورطوا فيها. لذا؛ إليكِ بعض النصائح للحفاظ على سلامة أطفالك في ليلة رأس السنة الجديدة «خارج غرفة الطوارئ».

انتبهي لسلامة الأطفال من الألعاب النارية

انتبهي لسلامة الأطفال من الألعاب النارية



بالطبع، هذا أمر "كبير" عندما يتعلق الأمر بالاحتفال في ليلة رأس السنة؛ فالكثير من الأطفال يخافون من الألعاب النارية، فيستغل الباقون ذلك دائماً ليرعبوا من يخاف بإشعال الألعاب النارية في الخارج! ليلة رأس السنة، وكلما سنحت لهم الفرصة، كانت الألعاب النارية هي الشيء المفضل لديهم. ومع ذلك، كانت الألعاب النارية مختلفة تماماً، وأيام زمان كان الناس يشعلون ألعاباً نارية قوية جداً لا ينبغي أن تكون في الشوارع حقاً، لكن لحسن الحظ تم تنبيههم من قبل قوات الأمن في كل دولة، فإذا كان لديك أطفال؛ توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالابتعاد عن الألعاب النارية في المنزل، فهي ببساطة ليست آمنة. وبدلاً من ذلك، نوصي بأخذ أطفالك إلى عرض ألعاب نارية عام وآمن يديره محترفون. يعتبر الكثير منا الألعاب النارية آمنة؛ فنحن نسمح لأطفالنا بحملها وعادة ما يكون الأطفال متحمسين لذلك. ولكن حتى الألعاب النارية ليست آمنة للأطفال. فقد تصل حرارتها إلى 1000 درجة وأعلى، ولا تزال تسبب بعض الحروق الخطيرة. لذا؛ اتركي الألعاب النارية للمحترفين إذا كان لديك أطفال. سيكون الجلوس والاستمتاع بعرض لطيف يقدمه شخص آخر أقل إجهاداً. لا تخاطري بسلامة طفلك من خلال القيام بذلك بنفسك في المنزل.

إذا كان أطفالك يكرهون صوت الألعاب النارية؛ ففكري في تجنبها تماماً. وإذا كنت ستخرجين؛ فاجعلي أطفالك يرتدون ملابس تتوهج في الظلام أو مجوهرات مضيئة لمجرد المتعة. لا بأس على الإطلاق من الاحتفال برأس السنة الجديدة من دون ألعاب نارية.

إذا لم يكن هناك أطفال حولك وكان لزاماً عليك إشعال الألعاب النارية في المنزل؛ فابتعدي عن الألعاب "المحظورة". لا تشعل الألعاب النارية الاحترافية في المنزل. ولا توجه في اتجاه أي شخص آخر. احفظيها بعيداً عن الجلد والعينين؛ لأنها قد تسبب حروقاً بالغة وحتى العمى. احتفظي بدلو من الماء في متناول اليد، فقط في حالة وجود أي حريق طائش على الأرض أو ملابس شخص ما. لا تعرفين أبداً ما قد يحدث!

انتبهي إلى أطفالك من خطر المياه

انتبهي إلى أطفالك من خطر المياه



إن الوقاية من الغرق أمر بالغ الأهمية عندما يكون الأطفال حولك. إذا كنت بجانب مسبح في ليلة رأس السنة الجديدة وكان الجو حاراً بالخارج، كما في منطقة الخليج؛ فتأكدي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة إذا كان أطفالك بالقرب من أي مسطح مائي. من السهل تشتيت الانتباه بكل الاحتفالات. من المهم قبل ذلك التأكد من أن أطفالك يعرفون كيفية السباحة. يجب أن تعرفي أنت كيفية السباحة أيضاً؛ حتى تتمكني من القفز في الماء وإنقاذ طفل إذا لزم الأمر! أبقِي أطفالك في مرمى بصرك في جميع الأوقات، حتى لو كانوا يعرفون كيفية السباحة. وتأكدي من وجود حاجز حول جميع المسطحات المائية التي يقتربون منها، في حالة ابتعاد أطفالك من دون علمك.

يجب أن يكون هناك شخص بالغ "مراقب للمياه" كلما كان هناك أطفال في الماء، لمراقبة الأطفال والحفاظ على سلامتهم من الغرق. تحدث حوادث الغرق بشكل متكرر جداً وبسرعة كبيرة جداً. من فضلكم حافظوا على سلامة أطفالكم!

انتبهي لسلامة أطفالك من الحروق

انتبهي لسلامة أطفالك من الحروق



الألعاب النارية ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحرق بها الأطفال أنفسهم في ليلة رأس السنة. هناك أطفال يلجأون إلى المستشفيات يعانون من حروق كبيرة بعد لمس حفر النار أو شوايات الشواء التي اعتقد أهاليهم أنها بردت. تأكدي من مراقبة أي جهاز طهي من كثب لمنع إصابات الحروق عند الأطفال. قومي بإنشاء حاجز حتى لا يتمكن الأطفال الصغار من الوصول إلى هذه الأسطح الساخنة. إذا حدث حرق؛ فعالجيه فوراً بالماء البارد «وليس الثلج!»، ونظفي الجلد جيداً، وقومي بتغطيته بضمادة. إذا كان يتسرب أو يبدو الحرق شديداً؛ فالجئي إلى أقرب مركز رعاية عاجلة أو غرفة طوارئ لفحصه. هذه الإصابات يمكن الوقاية منها بسهولة؛ لذا تأكدي من مراقبة أطفالك في جميع الأوقات!

احرصي على سلامة الأطفال من الطعام

احرصي على سلامة الأطفال من الطعام



قد يكون احتفال ليلة رأس السنة الجديدة في بعض الأحيان أرضاً خصبة للعدوى؛ حيث يمكن أن تنتشر العدوى من شخص لآخر «مثل نزلات البرد أو فيروسات المعدة»، أو من خلال الطعام. تأكدي من تجنب أي أطعمة تفسد بسهولة إذا تُركت في الخارج لفترة طويلة. يجب حفظ الأطعمة، مثل سلطة البطاطس وسلطة المعكرونة وسلطة الكرنب، وما إلى ذلك، مبردة. تأكد من طهي جميع اللحوم «خاصة الدواجن ولحوم البقر» جيداً لتجنب الإصابات الخطيرة مثل السالمونيلا. إذا كنت في شك؛ فلا تدعي أطفالك يأكلونها! تأكدي من مراقبة الأطفال الصغار من كثب لتجنب مخاطر الاختناق عند الطفل أيضاً.

وعلى هذا الأساس، احذري من حساسية الطعام أيضاً. إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه الطعام؛ فتأكدي من إخبار المضيف مسبقاً، وراقبي ما يأكله طفلك. ولضمان سلامتك، احرصي على أن يكون لديك دائماً دواء بينادريل وقلم إيبي «أو حقنة إيبينيفرين» في متناول اليد طوال الوقت.



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