فوائد وأضرار سكر النبات للرضع ومتى يجب تقديمه لهم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - يعد سكر النبات هو نوع من السكر مصنوع من عصير قصب السكر المتبلور بدون تكرير، لذلك يعتبر غنياً بالأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات، ليس هذا فحسب، بل له أيضاً فوائد صحية للأطفال أبرزها تعزيز وظائف الجسم إلا أنه في المقابل يجب عدم الإفراط في تناوله.

على الجانب الآخر يجب الانتباه إلى أن سكر النبات والسكر المكرر لا يختلفان كثيراً، فكلاهما يتكون من 90٪ سكروز، ويعد النظام الغذائي الغني بالسكر ليس جيداً لصحة الأطفال فقد يتسبب في إصابته بمرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، ومشاكل الفم والأسنان أما في المقابل السكروز الذي يتكون منه سكر النبات يحمل العديد من الفوائد الصحية لطفلك. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" متي يجب إعطاء الطفل سكر النبات؟

متي يجب إعطاء الطفل سكر النبات؟

يجب سحق سكر النبات قبل تقديمه للطفل - الصورة من موقع AdobeStock

لا ينصح بتناول الأطفال الرضع للسكر النبات، فقد يتفق أغلب الأطباء على خطورة السكر النبات، أو السكر الأبيض على الرضع، حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالرضاعة الطبيعية للطفل حتى بلوغه 6 أشهر من العمر، ومن ثمّ يمكن البدء بإدخال الأطعمة الصلبة تدريجياً، لذلك لا ينصح بإعطاء سكر النبات أو السكر بشكل عام للرضع الذين تبلغ أعمارهم أقل من ذلك.

أما بالنسبة للأطفال الأكبر من 6 أشهر، فيجب أن يكون سكر النبات عند تقديمه لهم على شكل مسحوق مضاف إلى عصائر أو غير ذلك، مع الحرص على عدم تقديمه على شكل مكعبات، لتجنب خطر الاختناق، فضلاً عن ضرورة مراجعة طبيب الأطفال المختص قبل إعطاء السكر للرضع، وذلك للتأكد من عدم وجود أي مواد قد تسبّب في إصابته بأعراض الحساسيّة وتؤثّر في صحّتهم، ويجب الانتباه إلى أنّ تقديمه لهم بشكل مستمر وروتيني يعد له أضرار على صحتهم بشكل عام.

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فوائد سكر النبات للرضع

مصدر طاقة للجسم

يمكن أن يساعد سكر النبات في تحسين الدورة الدموية في الجسم، ولهذا السبب فإنه فعال في زيادة الطاقة لدى الأطفال عند تناوله بعد تناول الطعام، حيث يتدفق الجلوكوز عبر الأوعية الدموية إلى جميع الخلايا لتتم معالجته وتحويله إلى طاقة بمساعدة هرمون الأنسولين وتخزين الجليكوجين في العضلات لاستخدامه كمصدر للطاقة أثناء الأنشطة التي يمارسها الطفل طوال اليوم. كما أن تناول سكر النبات مع بذور الشمر يحمي الطفل من سوء الحالة المزاجية والإجهاد لدى الأطفال.

تحسين وظائف المخ

يلعب الجلوكوز الموجود في سكر النبات دوراً مهماً كمصدر للطاقة للقيام بوظائف الدماغ لدى الأطفال، حيث يحتاج الدماغ إلى الجلوكوز لتحسين القدرة على التفكير أو التذكر أو اتخاذ القرارات وبدون وجود كمية كافية من الجلوكوز، لا يمكن للنواقل العصبية المختلفة، وهي المركبات الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن حمل الرسائل، أن تعمل بشكل صحيح لدى الأطفال.

انخفاض نسبة السكر في الدم

لمكعبات سكر النبات فوائد في علاج ومنع انخفاض نسبة السكر في الدم لدى الأطفال لذلك، فإن إعطاء الطفل للمشروبات السكرية يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة عند الإصابة بنقص السكر في الدم.

منع فقر الدم

يحتوي سكر النبات على معدن الحديد وهو من المعادن المفيدة للوقاية من فقر الدم لدى الأطفال والذي يحدث بسبب نقص الحديد لإنتاج الهيموجلوبين وهو أحد مكونات الدم الذي يعطي خلايا الدم الحمراء لونها الأحمر، ويعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون ونقل الأكسجين.

إذا كان مدخول الحديد كافياً لدى الطفل، فيمكن لخلايا الدم توزيع الأكسجين على النحو الأمثل في جميع أنحاء الجسم. وبهذه الطريقة، يمكن لأنسجة الجسم وأعضائه الحصول على كمية كافية من الأكسجين.

علاج الأنفلونزا

غالباً ما يستخدم سكر النبات كخليط لصنع الأدوية العشبية التقليدية، وذلك لأن طعمه ليس حلواً جداً، لذا فهو مناسب لإضافته للخلطات العشبية المنزلية، مثل الزنجبيل أو الكركم، ولعلاج نزلات البرد بشكل طبيعي، كما يمكن استخدام سكر النبات كعلاج لتخفيف مشاكل السعال والتهاب الحلق ويهدّئ تجويف الفم، كما أنه يخفف المخاط الزائد ويوفر راحة سريعة ويقوي جهاز المناعة.

الحالة المزاجية

الأطعمة السكرية تحفز إطلاق الدوبامين - الصورة من موقع AdobeStock

تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر يمكن أن يحفز إطلاق الدوبامين، وهو الهرمون الذي يوفر الشعور بالسعادة والاسترخاء ومع ذلك، تأكدي من الحدّ من استهلاك طفلك للسكر النبات والسبب هو أن العديد من الدراسات تظهر أن تناول الكثير من الأطعمة الحلوة يمكن أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالاكتئاب.

أظهرت الدراسات أيضاً أن الأطفال الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد لديهم أوقات نوم أقصر لأن الحديد ضروري لحماية الناقلات العصبية في الدماغ التي تؤثر على النوم، مثل السيروتونين والدوبامين ولذلك، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل سكر النبات يساعد على تحسين نوعية نوم لدى الأطفال.

صحة العظام والأسنان

سكر النبات يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان لدى الأطفال، وذلك لأن السكر الصخري يحتوي على الكالسيوم وهو معدن مهم يحتاجه الجسم للحفاظ على كثافة العظام وحمايته من الهشاشة.

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خطر إفراط الأطفال لتناول سكر النبات

على الرغم من أن سكر النبات له فوائد مختلفة لصحة الأطفال، إلا أنه يجب تجنب إعطاء الكثير من الأطعمة التي تحتوي على السكر للطفل والمحليات الصناعية لأنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية مختلفة لدى الأطفال، وهي كالتالي:

السمنة اتباع نظام غذائي غني بالسكر للطفل يساهم في زيادة الوزن ويزيد من خطر السمنة.

اتباع نظام غذائي غني بالسكر للطفل يساهم في زيادة الوزن ويزيد من خطر السمنة. مرض السكري من النوع 2 . إن زيادة الوزن واتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات يزيد من خطر إصابة الأطفال بمرض السكري من النوع 2.

. إن زيادة الوزن واتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات يزيد من خطر إصابة الأطفال بمرض السكري من النوع 2. بسبب الإفراط في تناول الطعام والمشروبات الحلوة.

تسوس الأسنان . لا يؤدي سكر النبات إلى إتلاف الأسنان بشكل مباشر، ولكنه يمكن أن يجعل البكتيريا تلتصق بالأسنان، مما قد يؤدي إلى تسوس أسنان الطفل على المدى الطويل.

. لا يؤدي سكر النبات إلى إتلاف الأسنان بشكل مباشر، ولكنه يمكن أن يجعل البكتيريا تلتصق بالأسنان، مما قد يؤدي إلى تسوس أسنان الطفل على المدى الطويل. أمراض القلب. يرتبط تناول الأطفال للكثير من الأطعمة الحلوة أيضاً بخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لتجنب هذه المشاكل الصحية، يجب عليك الحدّ من تقديم سكر النبات للطفل ويتراوح معدل السكر الطبيعي في الدم بين الأطفال حديثي الولادة إلى سن الخامسة من 100 إلى 200 ملجم/ديسيلتر، ويجب أن تكون نسبة سكر قريبة من 100 ملجم/ديسيلتر.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.