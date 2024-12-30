شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من الإصابة بأنيميا نقص الحديد خلال فترة الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

خلال النصف الأخير من الحمل، ينتج جسمك المزيد من خلايا الدم الحمراء من أجل توفير ما يكفي لك ولطفلك، فتستخدم كل خلية دم حمراء الحديد كنواة لها، ولا يمكن لجسمك صنع الحديد ويجب امتصاصه من الأطعمة التي تتناولها، بحسب موقع Ucsf.



وعلى الرغم من وجود الحديد في العديد من الأطعمة، إلا أنه من الصعب امتصاصه، مما يجعل من الصعب على جسمك الحصول على ما يكفي لتلبية احتياجاته أثناء الحمل.



وعندما لا يكون لديك ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي، فإنك تنتجين عددًا أقل من خلايا الدم الحمراء، وهو ما يسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شائع جدًا ويسهل علاجه.



ويحتاج جسمك أيضًا إلى عنصر غذائي يسمى حمض الفوليك لتكوين خلايا دم صحية، ويتم امتصاصه بسهولة ويوجد في معظم الخضراوات الخضراء.

أسباب أنيميا نقص الحديد خلال الحمل

-قلة تناول الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك

-زيادة تدمير خلايا الدم الحمراء التي قد تحدث أحيانًا أثناء المرض

أعراض أنيميا نقص الحديد خلال فترة الحمل

غالبًا ما لا تعاني النساء المصابات بفقر الدم من أعراض محددة. إذا كان فقر الدم شديدًا، فقد تشعرين بالتعب والضعف.

الوقاية من انيميا نقص الحديد خلال الحمل

-تناولي الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والدجاج والأسماك والبيض والفاصوليا المجففة والحبوب المدعمة. يتم امتصاص شكل الحديد الموجود في منتجات اللحوم، والذي يسمى الهيم، بسهولة أكبر من الحديد الموجود في الخضراوات، وإذا كنتِ مصابة بفقر الدم وتتناولين اللحوم عادةً، فإن زيادة كمية اللحوم التي تستهلكيها هي أسهل طريقة لزيادة الحديد الذي يتلقاه جسمك.

-تناولي الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، مثل الفاصوليا المجففة والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة وجنين القمح وعصير البرتقال.

-تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الفواكه الحمضية والخضراوات الطازجة النيئة.

-تناولي أقراص الفيتامينات والمعادن المتعددة قبل الولادة والتي تحتوي على حمض الفوليك الإضافي.

مكملات الحديد

نظرًا لصعوبة الحصول على ما يكفي من الحديد من نظامك الغذائي، فقد تحتاجين إلى تناول مكملات الحديد، وعادةً ما يكون هناك ما يكفي من الحديد في فيتامين ما قبل الولادة لمنع فقر الدم، ولكن قد يصف لك طبيبك حبة حديد إضافية إذا كنت تعانين من فقر الدم.

إذا كان قرص الحديد يسبب اضطرابًا في معدتك، فتناوليه مع كمية صغيرة من الطعام، لا تتناولي قرص الحديد مع منتجات الألبان أو مكملات الكالسيوم.

الأطعمة الغنية بالحديد

الكمية الغذائية الموصى بها من الحديد أثناء الحمل هي 30 مليجرامًا. وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالحديد.

الأطعمة التي توفر من 0.5 إلى 1.5 مليجرام من الحديد:

الدجاج

البازلاء الخضراء

عصير الطماطم

البروكلي

خبز القمح الكامل، شريحة واحدة

المشمش المجفف

التوت

الفراولة

لحم البقر

بطاطس مخبوزة بقشرها

فاصوليا حمراء

دقيق الشوفان

الزبيب

المحار

السبانخ