كيف تقرأ تحليل هرمون الغدة الدرقية TSH وما هى المستويات الطبيعية؟

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تحليل هرمون الغدة الدرقية من التحاليل المهمة التى تكشف عن صحة الغدة، وتتراوح مستويات هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) الطبيعية عمومًا بين 0.4 و4.5 ملي وحدة لكل لتر (mU/L)، وتشير مستويات هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) الأعلى من 4.5 ملي وحدة لكل لتر عادةً إلى قصور الغدة الدرقية، وتشير مستويات هرمون تحفيز الغدة الدرقية المنخفضة - أقل من 0.4 ملي وحدة لكل لتر - إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، بحسب موقع very well health.

ما هو هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH)؟

TSH هو هرمون يعمل كمرسال للغدة الدرقية. عندما يتم إطلاقه من الغدة النخامية – غدة صغيرة تقع في قاعدة الدماغ – يحفز TSH الغدة الدرقية لإنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية.

كيف تتغير مستويات تحليل TSH

تبدو مستويات TSH غير بديهية. يشير ارتفاع TSH إلى غدة درقية غير نشطة، في حين تشير مستويات TSH المنخفضة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية.

يختلف TSH وهرمونات الغدة الدرقية. تشمل هرمونات الغدة الدرقية:

T3 (ثلاثي يودوثيرونين)

T4 (ثيروكسين)

يستخدم جسمك هرمونات الغدة الدرقية لتنظيم جميع أنواع العمليات. يتضمن ذلك مدى سرعة حرق السعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب والعديد من الوظائف التلقائية الأخرى.

عندما تكون هرمونات الغدة الدرقية منخفضة، تفرز الغدة النخامية المزيد من TSH، مما يشير إلى الغدة الدرقية لزيادة الإنتاج. عندما تكون المستويات مرتفعة، تفرز الغدة النخامية كمية أقل من TSH، ما يشير إلى الغدة الدرقية لإبطاء عملها. هذا هو السبب في أن ارتفاع TSH يشير إلى ضعف وظيفة الغدة الدرقية والعكس صحيح.

تفسير مستويات TSH

إن فهم متى ولماذا يتم إطلاق هرمونات الغدة الدرقية (أو لا يتم إطلاقها) يساعد في توضيح ما يكشفه انخفاض مستوى TSH وارتفاعه عن وظيفة الغدة الدرقية.

يتم قياس TSH بوحدة mU/L. يشير هذا الاختصار إلى ملي وحدة لكل لتر، حيث تعادل وحدة ملي وحدة جزءًا من ألف من الوحدة.

يتراوح النطاق الطبيعي لـ TSH عمومًا بين 0.4 mU/L و4.5 mU/L.1 ومع ذلك، كما هو الحال مع معظم الحالات الطبية والاختبارات، هناك استثناءات لهذه القاعدة.

TSH الطبيعي

يتراوح النطاق الطبيعي الرسمي لـ TSH بين 0.4 mU/L و4.5 mU/L.2 ومع ذلك، تؤثر العديد من العوامل غير القابلة للتعديل على مستويات TSH لدى الشخص وتملي قيمتها "الطبيعية". تتضمن هذه الاختلافات حسب الجنس البيولوجي للشخص أو العمر والتقلبات التي تحدث بانتظام خلال فصول مختلفة من العام.

يزعم بعض الخبراء أن الحد الأعلى لمستوى TSH الطبيعي يجب أن يكون أقل - حوالي 2.5 mU/L. وذلك لأن معظم البالغين الذين لا يعانون من أمراض الغدة الدرقية لديهم قيمة TSH بين 0.45 و 4.12 mU/L، وخاصة عند الإناث الأصغر سنًا.

