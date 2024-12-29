شكرا لقرائتكم خبر عن علامات للذبحة الصدرية عليك ملاحظتها.. وعوامل تزيد فرص الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

الذبحة الصدرية هي شعور بالألم الشديد نتيجة عدم تدفق الدم في القلب بشكل جيد، وذلك وفقًا لتقرير نشر في موقع bhf موضحًا أن الألم يشعر به المريض في المعدة والرقبة والظهر والألم في الذراع أيضًا والفك.

أعراض الذبحة الصدرية

يشعر المريض بتعب عام شديد

ضيق في التنفس ظاهر

تعرق حاد

دوخة ودوار شديد

الشعور بالإعياء الحاد

أنواع الذبحة الصدرية

كثيرة ومتنوعة فهناك الذبحة الصدرية المستقرة، وأخرى غير مستقرة، وأخرى تشنجية، وصدرية دقيقة

أسباب الذبحة الصدرية

الأسباب والعوامل وفقا للتقرير كثيرة ومعقدة، فيعانى المريض منها نتيجة الكثير من الاضطرابات التي تصيبه نتيجة الضغط العاطفى، أو نتيجة النشاط والإجهاد الحاد بدنيًا، فضلاً عن برودة الطقس الشديدة، وعن طريق أيضا تناول وجبات طعام دسمة بشدة

عوامل تزيد فرص الإصابة بالذبحة الصدرية

هناك الكثير من العوامل التي تزيد فرص الإصابة بالذبحة الصدرية، وذلك فقا لمجموعة من العوامل منها:

الضغط الدم

التدخين الشره

الإصابة بمرض السكر

الزيادة الحخادة في الوزن

ارتفاع في نسب الكوليسترول في الدم

ارتفاع ضغط الدم

كبار السن رجال ونساء أكثر عرضة لها.