شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر فى السنة الجديدة بالطائرة.. 6 نصائح لحماية عمودك الفقري والان مع تفاصيل الخبر

عند السفر لفترة زمنية طويلة قد يتسبب فى الشعور بألم شديد بالعمود الفقري بسبب الإرهاق والجلوس لفترة طويلة، ولكن يمكنك إدارة صحة العمود الفقري وفقا للنصائح التي قدمها التقرير المنشور فى موقع nypost.

- حزم ذكية

يفضل حمل الأمتعة اليدوية ذات العجلات، والتي يمكن وضعها في الخزانة العلوية للطائرة، لأنها أسهل في النقل، ولا تحمل على العمود الفقري.

- التمدد قبل الرحلة

يوصي بأداء سلسلة من تمارين التمدد مرتين يوميًا قبل عدة أيام من ركوب الطائرة، فيجب القيام بتمديد العضلات أثناء الجلوس على مقعد الممر، مع ضرورة أداء سلسلة من التمددات مرتين يوميًا قبل عدة أيام من ركوب الطائرة، فيمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى شد عضلات الورك وأوتار الركبة وإضعاف عضلات البطن والأرداف، وهذا يؤدي إلى إمالة الحوض للأمام، وهو سبب شائع جدًا لآلام أسفل الظهر.

- اختر المقعد المناسب

يتيح لك مقعد الممر النهوض والتحرك بسهولة، وإذا لم يكن لديك مقعد مخصص على متن الطائرة فانتقل إلى الممر، ولتقليل فترات الجلوس في وضع واحد لفترة طويلة، أعتقد أنه من المفيد للغاية النهوض أو الوقوف أو المشي لعدة دقائق مرة واحدة على الأقل كل ساعة أثناء الرحلة الطويلة، ويمكن أن يجعل المقعد المجاور للممر هذا الأمر أكثر راحة.

- عدل وضعيتك

قد يكون العثور على وضع مريح أثناء السفر بالطائرة أمرًا صعبًا، فيوصي بسحب كتفيك للأسفل وللخلف مع ثني ذقنك ورقبتك، أي جهد نشط لسحب الكتفين إلى الأسفل وإلى الخلف مع ثني الذقن والرقبة داخل الكرسي نفسه يمكن أن يخفف من هذا.

- ابق رطبًا

من المهم شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد السفر لأن من السهل الإصابة بالجفاف أثناء الرحلة، ويعتبر الماء مهمًا لتليين المفاصل وطرد السموم من الجسم، فيعد الجفاف أمرًا شائعًا للغاية على متن الرحلات الجوية، وذلك بفضل مستويات الرطوبة المنخفضة للغاية والهواء الجاف المعاد تدويره في المقصورة. يمكن أن يؤدي تناول الكحول أثناء الرحلة إلى تفاقم الجفاف.

ولهذا السبب، من المهم شرب كميات كبيرة من الماء قبل وأثناء وبعد السفر. ويوصي ب بتناول مكملات الإلكتروليت للمساعدة في امتصاص السوائل والاحتفاظ بها.

-تخفيف الألم بعد الرحلة

يمكن أن يساعد التمدد والعودة إلى النشاط البدني في تقليل الألم الناتج عن الطيران، فإذا كنت تشعر بألم أثناء الرحلة أو بعد الهبوط، يقترح بتناول مزيج من الإيبوبروفين والأسيتامينوفين، ولا تنسَ أن تتحرك.

