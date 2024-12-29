شكرا لقرائتكم خبر عن من أول يناير.. قرارات ضعها فى خطة عام 2025 للحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب بداية العام الجديد يجب أن تضع بعض القرارات لصحتك بصفة عامة وصحة القلب بصفة خاصة، ويمكن للتغييرات الصغيرة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام والتعامل مع الإجهاد أن تحسن صحة القلب بشكل كبير، من الإقلاع عن التدخين إلى الفحوصات المنتظمة، يمكن لهذه الخطوات العملية أن تجعل عام 2025 عامًا من الصحة الجيدة، بحسب موقع تايمز ناو.

قرارات العام الجديد للحفاظ على صحة القلب

إن حماية قلبك لا تتطلب تغييرات هائلة، فالتعديلات الصغيرة والمستمرة على نظامك الغذائي وروتين التمارين الرياضية ونمط حياتك يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، هذا العام، لماذا لا تلتزم بجعل قلبك أولوية؟

تناول الطعام بذكاء من أجل قلبك

يعتبر النظام الغذائي المتوازن حجر الزاوية لصحة القلب. يوصي الدكتور باليمكار بدمج الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدهون الصحية مثل المكسرات والبذور في وجباتك.

يساعد تقليل تناول الملح إلى أقل من 2300 مجم يوميًا (يفضل 1500 مجم) في التحكم في ضغط الدم.

تجنب الدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة المصنعة وابدأ وجباتك بالسلطات أو الخضار المطهوة على البخار لمنع الإفراط في تناول الطعام.

من المهم الحد من الأطعمة المقلية والدهنية، وزيادة تناول البروتين، والابتعاد عن الأنظمة الغذائية العصرية.

حافظ على وزنك تحت السيطرة

إن الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب. استهدف مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 18.5 و 24.9 وحافظ على محيط خصرك أقل من 80 سم للنساء و 90 سم للرجال.

ينصح بممارسة التمارين الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مقترنة بتدريب القوة مرتين في الأسبوع. حتى المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا، وخاصة في تقليل دهون البطن.

قل لا للتدخين

يعد الإقلاع عن التدخين أحد أكثر الطرق فعالية لحماية قلبك. إذا لزم الأمر، اطلب المساعدة المهنية للإقلاع عن التدخين.

إدارة الإجهاد بحكمة

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن تساعدك ممارسات اليقظة والتأمل والانخراط في الهوايات على إدارة الإجهاد بشكل فعال.

إعطاء الأولوية للنوم الجيد

النوم الجيد هو عامل تغيير قواعد اللعبة لصحة القلب. يؤكد كلا الخبيرين على الحصول على 7-8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة. يساعد جدول النوم الثابت في التعافي ويدعم الصحة العامة.

لا تتجاهل الفحوصات الصحية المنتظمة

الفحوصات الصحية الروتينية ضرورية للكشف عن مشاكل القلب المحتملة في وقت مبكر. يوصي الدكتور باليمكار بمراقبة ضغط الدم والكوليسترول ومستويات الجلوكوز في الصيام. يقترح الدكتور مينون إجراء اختبارات الإجهاد كل 2-3 سنوات بعد سن الأربعين أو قبل ذلك إذا كان هناك تاريخ عائلي لأمراض القلب. يجب على النساء بعد انقطاع الطمث أيضًا جدولة الفحوصات المنتظمة.

التطعيم المستمر

يمكن أن تمنع التطعيمات أمراضًا مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي، والتي يمكن أن تجهد قلبك. يؤكد الدكتور باليمكار على أهمية مواكبة آخر المستجدات، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات قلبية سابقة.

ابدأ بخطوات صغيرة

ينصح الأطباء بالبدء بخطوات صغيرة وقابلة للتنفيذ، مثل استبدال وجبة خفيفة غير صحية بقطعة من الفاكهة. يوصي الدكتور مينون ببناء روتين تمرين تدريجي مصمم وفقًا لمستوى لياقتك واحتياجاتك.

نصائح إضافية لقلب صحي- تعديلات النظام الغذائي: أضف أطعمة صديقة للقلب مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان والسلمون إلى نظامك الغذائي.

- ممارسة الرياضة بوعي: تجنب الإفراط في بذل الجهد وزيادة شدتها تدريجيًا.

- الوعي بالأعراض: راقب علامات مثل حرقة المعدة المستمرة أو عدم الراحة في البطن، والتي قد تشير إلى مشاكل في القلب. اطلب العناية الطبية على الفور إذا استمرت الأعراض.

من خلال تبني هذه العادات الصحية للقلب، يمكنك جعل عام 2025 عامًا للتغيير الإيجابي، إذ يمكن أن تؤدي الخطوات الصغيرة إلى نتائج كبيرة، ولا تضيف سنوات إلى حياتك فحسب، بل حياة إلى سنواتك. اجعل كل لحظة مهمة من خلال إعطاء الأولوية لصحة قلبك اليوم.



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