شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية للإمساك.. وعلامات تؤكد أنك تحتاج لطبيب فورًا والان مع تفاصيل الخبر

الإمساك هو تلك الحالة التي تعاني خلالها من صعوبة في الإخراج ليوم أو أكثر من ذلك ويتكرر الأمر معك ويسبب لك بعض الأعراض مثل آلام البطن، وتقلصات في الأمعاء، وصعوبات في التبرز حادة تمنعك من القدرة على إفراغ بطنك ما تحويه.

الإمساك المزمن ومشكلاته

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الإمساك يمكن لبعض العلاجات الطبيعيه وبعض الممارسات الصحية أن تخفف من حدته ذلك في الإمساك البسيط الذي لا يسبب أية مشكلة ولا يستمر لمدة طويلة:

هناك خيارات علاجية قد يلجأ لها الطبيب إذا كانت الحالة تحتاج إليها مثل أدوية القولون العصبي التي تحسن من الإمساك بشكل كبير لمرضاه، كذلك الأدوية الملينة المعروفة والتي تؤخذ بطريقه معينه يحددها الطبيب وحده وفقا للحاله، مع بعض المضادات الحيوية في بعض الحالات لمقاومة بكتيريا الأمعاء.

تابع التقرير موضحا أن هناك الكثير من الممارسات الصحية مثل الحركة والنشاط وممارسة التمارين الخفيفة، التي تعزز من حركه البطن وعملها بشكل طبيعي.

التدليك لمنطقة البطن بشكل دائري يفيد في كثير من الحالات عند الاستلقاء على الظهر.

الإلتزام بتناول المشروبات الدافئة التي تعزز من حركيهة المعدة وتحسن من الإخراج وخروج بشكل سهل مثل مشروب النعناع ومشروب البابونج ومشروب اليانسون.

متى يصبح الإمساك حالة طارئة ؟

ولكن هناك بعض الحالات التي يصبح فيها رؤية الطبيب أمرا حتميا عند الاصابة بالإمساك لأنها قد تكون حالة طارئة تحتاج للتدخل السريع: