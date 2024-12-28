شكرا لقرائتكم خبر عن غير حياتك فى 2025.. أكلات صحية صباحية تنشطك وتعزز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

غير حياتك في 2025 وابتعد عن الأطعمة غير الصحية واستبدلها بالوجبات الخفيفة التي تلبي شعورك بالجوع، وتحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتدعم أهدافك فى إنقاص الوزن، وفقا لموقع indianexpress.

يعتمد تناول الوجبات الخفيفة الصحية على اختيار خيارات غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الصحية ، مع انخفاض نسبة السكريات المضافة والدهون غير الصحية، فتساعد هذه الخيارات فى منع الإفراط فى تناول الطعام والحفاظ على توازن السعرات الحرارية في وجباتك اليومية.

وإذا كان هدفك هو إنقاص الوزن ، فامنح الأولوية للوجبات الخفيفة التي تملأ المعدة وتساعد فى التحكم فى الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وهناك 8 حيل غذائية صحية أدرجها فى العام الجديد 2025 لإمدادك بالطاقة مع التحكم في نوبات الجوع، ومنها:

- المكسرات والبذور المحمصة

يوفر مزيج المكسرات والبذور المحمصة جرعة صحية من البروتين والألياف والدهون الأساسية. يمكنك تناولها مع الفواكه الطازجة للحصول على وجبة خفيفة صحية.

- الزبادي بالتوت أو الفراولة

يقدم الزبادي بالتوت أو الفراولة والخضروات نكهة قوية غنية بالبروتينات والألياف إلى جانب مضادات الأكسدة. وسيساعدنا على إبقاء بطوننا ممتلئة والتحكم في مستويات الجوع. كما أن هذا المزيج غني بالبروبيوتيك الذي يمكن أن يساعد فى الحفاظ على صحة أمعائنا.

- شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني

تحتوي شرائح التفاح على الألياف، بينما تحتوي زبدة الفول السوداني أو اللوز على الدهون الصحية والبروتين. وهذا يجعلها خيارًا لذيذًا يساعد في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- البيض المسلوق

مصدر غني بالبروتين، ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية بشكل مدهش. ويساعد على تقليل الشهية.

-بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3، وتتوسع في المعدة لتحافظ على ترطيبك وشبعك.

- البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة لفترة أطول. وهذا يساعد على منع انخفاض مستويات الطاقة، مما يجعلها الوجبة الخفيفة المثالية التي يمكن تناولها قبل جلسة التمرين النشطة.

- الموز

غني بالكربوهيدرات والبوتاسيوم، وهو مفيد للطاقة وصحة العضلات، ويقلل من التشنجات ويدعم وظيفة الأعصاب.

-الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان مثل بيتا جلوكان، ويضمن إطلاق الطاقة بشكل ثابت ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

