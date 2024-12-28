استشاري: ‏الوصفات المنزلية والشعبية لعلاج احتقان الأنف قد تسبب مشكلة أكبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر الدكتور عبدالعزيز الربيعة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، من خطورة استخدام بخاخات الاحتقان على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في أضرار دائمة لأنسجة الأنف.

وأوضح الدكتور الربيعة، خلال مداخلة مع قناة “روتانا خليجية”، أن هذه الأدوية ذات المفعول السريع قد تؤدي إلى الإدمان عليها، حيث يعتمد المريض عليها لاستعادة القدرة على التنفس الطبيعي.

وأضاف أن الاستخدام المستمر لهذه البخاخات قد يتسبب في تغييرات هيكلية في أنسجة الأنف، حيث تتحول الأغشية المخاطية من مرنة وقابلة للتمدد إلى ثابتة وغير قادرة على الشعور بحركة الهواء. كما أشار إلى أن الشعيرات الأنفية قد تفقد وظائفها الطبيعية، مما يجعل المريض يعتمد بشكل كامل على البخاخات.

وفي المقابل، أوصى باستخدام بخاخات الأنف الآمنة مثل تلك التي تحتوي على الكورتيزون أو المحاليل الملحية، مشددًا على أنها بدائل فعالة لا تسبب هذه الأضرار.

https://x.com/YaHalaShow/status/1872703410946097572?t=bvwm4O5EqAnHw2RjGt9Xeg&s=19

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