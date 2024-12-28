‏5 أضرار للسكر على الصحة.. مختص يوضح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حذر أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، الدكتور محمد الأحمدي، من الأضرار الصحية الكبيرة التي قد يسببها الإفراط في تناول السكر المضاف، مشيرًا إلى أنه لا يحمل أي قيمة غذائية، بل يرتبط بمشكلات صحية خطيرة.

وأوضح الأحمدي خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن السكر المضاف يعد من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، حيث يساهم في تراكم الدهون في الجسم، ما يؤدي إلى السمنة ومضاعفاتها.

كما أشار إلى ارتباطه المباشر بداء السكري، حيث يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى اضطرابات في مستوى السكر في الدم على المدى الطويل.

وأضاف أن السكر المضاف يُعد عاملًا رئيسيًا في تسوس الأسنان بسبب تفاعله مع البكتيريا داخل الفم وإنتاج الأحماض التي تؤدي إلى تآكل المينا.

كما حذر من تأثيره السلبي على صحة القلب، حيث يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الدكتور الأحمدي على أهمية تقليل استهلاك السكر المضاف والحرص على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على الصحة العامة.

https://x.com/saudiatv/status/1872622020502196255?t=XwE5V0jK3D4EwaeEJJDO9g&s=19

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