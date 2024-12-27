شكرا لقرائتكم خبر عن من اضطرابات الهضم للسرطان.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة سلبا على الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

اللحوم والأطعمة المصنعة، من نوعيات الطعام التي يتم معالجتها وتعرضها للكثير من الإضافات والتغيير في قوامها وشكلها ولونها وطعمها أيضا، وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن اللحوم والأطعمة المصنعة هي تلك اللحوم المعالجة التي يضاف إليها الكثير من التوابل وأيضا الكثير من الدهون والإضافات غير الصحية، مما يغير من كونها بروتين طبيعي صحي إلى بروتين معالج.

تابع التقرير أن الأطعمة المصنعة عالية الدهن بشكل واضح، لأنها يضاف إليها هذه النوعيات الكثيرة من الدهون، ولكن تكمن خطورتها أيضًا في كونها منخفضة الألياف بشكل واضح فهي لا تحتوي على كم من الألياف مما يعزز من زيادة حدة الإضطراب الهضمي.

ولذا فإن الأطعمة المصنعة لها بعض التأثيرات الضارة على الجهاز الهضمي بشكل عام وعلى الهضم بشكل خاص متمثله في:

أضرار اللحوم المصنعة للجهاز الهضمى

ـ اضطرابات عامة في الهضم والعسر الهضمي.

ـ نظرا لانخفاض الألياف بها فهي تسبب الإمساك الحاد متعدد الدرجات.

ـ الأطعمة واللحوم المصنعة تؤثر على القولون بشكل مباشر مما قد يسبب التهابا له.

ـ تؤثر بشكل واضح على الإخراج وطبيعه انتظامه.

ـ تؤثر بالسلب على حالة الأمعاء فهي تسبب اضطرابات هضمية كثيرة.

ـ تسبب الكثير من الغازات والتقلصات.

ـ آلام البطن وعدم شعور بالراحة.

ـ الانتفاخ بعد تناولها أمر شائع.

ولذا نصح التقرير بضرورة تجنب اللحوم المعالجة والأطعمة المصنعة والتركيز على كل ما هو طبيعي وتناوله دون معالجه.

أضرار اللحوم المصنعة

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث هارفرد، كثيرة ومتعددة نظرا لتركيبة هذه اللحوم المعالجة فالإفراط في تناول النقانق والهوت دوج والسوسيس واللانشون وغيرها من اللحوم المصنعة تنبئ الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة التي قد تصل حد الإصابة بالأورام والسرطانات:

وجدت الدراسات رابط بين تناول الكثير من اللحوم المصنعة والإصابة بالسرطانات.

تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة وانسداد الشرايين.

تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة خاصة إرتفاع ضغط الدم لتركيز الصوديوم بها.

اضطربات حادة في الوزن وزيادة سريعة فيه.