شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات أساسية للأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

الحمل مرحلة تتطلب رعاية خاصة، وأحد أهم الطرق لحماية كل من الأم والطفل هو التطعيم، حيث توفر اللقاحات حماية أساسية ضد الأمراض المختلفة التي قد تؤدي إلى مضاعفات أثناء الحمل أو تؤثر على صحة المولود.

لماذا التطعيم مهم للأمهات

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يمكن أن تؤدي التغيرات المناعية إلى جعل النساء أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع العدوى، مما يزيد من خطر حدوث نتائج خطيرة أثناء الحمل. لا يحمي تطعيم النساء الحوامل من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات فحسب، بل يساعد أيضًا في حماية الجنين من خلال نقل الأجسام المضادة الواقية.

يمكن أن تشكل بعض الالتهابات أثناء الحمل مخاطر خطيرة، مثل العيوب الخلقية،الولادة المبكرة أو ولادة جنين ميت، لا تحمي اللقاحات الأم فحسب، بل تنقل المناعة أيضًا إلى الطفل، وتوفر الحماية خلال الأشهر الأولى الحاسمة قبل نضوج الجهاز المناعي للطفل.

تلعب التطعيمات قبل الحمل وأثناءه وبعده دورًا رئيسيًا في تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المعدية، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن جميع اللقاحات ليست آمنة أثناء الحمل، لذا من الضروري اتباع الإرشادات الطبية بشأن اللقاحات التي يجب تلقيها ومتى.

اللقاحات التي يجب الحصول عليها قبل الحمل

قبل الحمل، الوقت المثالي للمرأة للتأكد من حصولها على التطعيمات اللازمة، بعض اللقاحات تحتاج إلى التطعيم قبل شهر على الأقل من الحمل لتكون فعالة، وبعضها الآخر قد يتطلب جرعات معززة، وفيما يلي بعض اللقاحات :

1. لقاح الحصبة الألمانية

الحصبة الألمانية عدوى فيروسية يمكن أن تسبب عيوب خلقية خطيرة، مثل مشاكل القلب وفقدان السمع ومشاكل النمو، يجب على النساء غير المحصنات ضد الحصبة الألمانية الحصول على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) قبل شهر على الأقل من الحمل، يمكن أن يحدد فحص الدم ما إذا كنت محصنة ضد الحصبة الألمانية أو تحتاجين إلى اللقاح. يضمن التطعيم قبل الحمل أفضل حماية للطفل.

2. لقاح جدري الماء

قد يكون الجدري المائي خطيرًا أثناء الحمل، حيث يتسبب في حدوث عيوب خلقية أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة، يجب على النساء اللاتي لم يصبن بالجدري المائي من قبل أو لم يتلقين التطعيم أن يتلقين لقاح جدري الماء قبل الحمل، يكون هذا اللقاح أكثر فعالية عندما يتم إعطاؤه قبل شهر واحد على الأقل من الحمل.

3. لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي

يحمي اللقاح من السعال الديكي (السعال الديكي)، والذي يمكن أن يشكل تهديدًا لحياة الأطفال حديثي الولادة. من المهم تلقي اللقاح قبل الحمل لضمان حماية الأم وتقليل خطر انتقال العدوى إلى الطفل.

4. لقاح التهاب الكبد الوبائي ب

الطفل المولود لأم مصابة بالتهاب الكبد الوبائي ب هو الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس أثناء الولادة، من المهم مناقشة طبيبك حول إجراء اختبار لالتهاب الكبد الوبائي ب وما إذا كان التطعيم موصى به.

يجب على النساء غير المحصنات ضد التهاب الكبد الوبائي ب تلقي اللقاح قبل الحمل، وإذا كانت المرأة حاملاً بالفعل، فيجب عليها إجراء اختبار التهاب الكبد الوبائي ب، وقد يوصى بالتطعيم بناءً على النتائج".

اللقاحات التي يجب الحصول عليها أثناء الحمل

تعتبر بعض اللقاحات ضرورية أثناء الحمل لحماية الأم والطفل. وعادة ما يتم إعطاء هذه اللقاحات خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل عندما يستفيد الطفل بشكل أكبر من الأجسام المضادة التي تنتقل عبر المشيمة.

1. لقاح (التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي)

يوصى بشدة باللقاح الثلاثى أثناء الحمل، ويفضل أن يكون ذلك بين الأسبوع 27 إلى 36، فهو يحمي الطفل من السعال الديكي ويمكن أن تكون هذه الفيروسات قاتلة للأطفال حديثي الولادة، وتمر الأجسام المضادة من اللقاح عبر المشيمة، مما يوفر الحماية للطفل خلال الأشهر القليلة الأولى من حياته عندما يكون أكثر عرضة للخطر، وحتى إذا تم تطعيم الأم من قبل، فمن المهم تلقي جرعة خلال كل حمل.

2. لقاح الانفلونزا (لقاح الانفلونزا)

تتعرض النساء الحوامل لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل الالتهاب الرئوي أو الولادة المبكرة. يعد الحصول على لقاح الإنفلونزا خلال موسم الإنفلونزا أمرًا مهمًا لصحة الأم والجنين. لقاح الإنفلونزا آمن أثناء الحمل ويحمي الطفل بعد الولادة عن طريق تمرير الأجسام المضادة الواقية عبر المشيمة. يوصى به لجميع النساء الحوامل، بغض النظر عن الثلث، خلال موسم الإنفلونزا.

المراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها النساء الحوامل بالحصول على لقاح الإنفلونزا بحلول نهاية شهر أكتوبر، على الرغم من أن توقيت مواسم الإنفلونزا قد يختلف. وهذا يضمن الحماية قبل أن يبدأ نشاط الإنفلونزا في الارتفاع.

مع استمرار تطور متحورات كورونا، تتعرض النساء الحوامل لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد بسبب كورونا، مما قد يؤدي إلى مضاعفات مثل الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة، يُعتبر لقاح كورونا آمنًا وفعالًا أثناء الحمل، ويساعد في حماية الأم والطفل من الفيروس.

4. لقاح التهاب الكبد الوبائي ب (إذا لم يتم إكماله قبل الحمل)

إذا لم تكمل المرأة سلسلة لقاحات التهاب الكبد الوبائي ب قبل الحمل، فيمكنها الاستمرار في السلسلة أثناء الحمل، وهذا أمر ضروري لمنع انتقال الفيروس أثناء الولادة".

اللقاحات التي يجب الحصول عليها بعد الحمل

بعد الولادة، من المهم الاستمرار في التطعيم لضمان الحماية طويلة الأمد للأم والطفل.

1. لقاح جدري الماء

إذا لم تتلق المرأة لقاح جدري الماء قبل الحمل، فيجب إعطاؤها بعد الولادة لضمان المناعة. ومن الآمن تلقي اللقاح أثناء الرضاعة الطبيعية.

2. لقاح الحصبة الألمانية

إذا لم تكن المرأة محصنة ضد الحصبة الألمانية قبل الحمل، فيجب أن تتلقى لقاح الحصبة الألمانية بعد الولادة، ومع ذلك، من المهم الانتظار حتى بعد الولادة للحصول على اللقاح، حيث لا يُنصح به أثناء الحمل.

3. لقاح السعال الديكي

إذا لم تتلق الأم لقاح السعال الديكي أثناء الحمل، فيجب أن تتلقى التطعيم فور الولادة، سيساعد هذا في حماية المولود من السعال الديكي ومنع انتقال المرض.