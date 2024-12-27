شكرا لقرائتكم خبر عن دايت الشتاء.. أضف هذه المكونات للشوربة لتعزيز فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

قد تبدو فكرة فقدان الوزن خلال فصل الشتاء مهمة مستحيلة، حيث إن هذا هو الموسم الذي يلتزم فيه معظم الناس بأسلوب حياة خامل ويحبون الاستمتاع بتناول الأطعمة المفضلة لديهم، ولكن يمكن التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة بمجرد تناول الشوربة المفضلة لك من خلال بعض النصائح والحيل البسيطة التي نجعل منها الشوربة المفضلة لك صحية للغاية وهتساعدك على فقدان الوزن، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. مكونات أضفها إلى الشوربة هتساعدك على فقدان وزنك في فصل الشتاء:

اختر الشوربة التي تعتمد على المرق

اختر دائمًا الشوربة المعتمدة على المرق بدلاً من الشوربة الكريمية، وذلك لأن الشوربة المعتمدة على المرق خفيفة وسهلة الهضم، مما يساعد في تسريع معدل الأيض أو التمثيل الغذائى، مما يساعد أيضًا في فقدان الوزن بشكل فعال، وغالبًا ما تُصنع هذه الشوربات السائلة أو الشفافة المعتمدة على المرق بالخضروات أو اللحوم الخالية من الدهون أو مرق الدجاج، وهى منخفضة السعرات الحرارية في الغالب ولكنها غنية بالعناصر الغذائية، مما يوفر الشبع دون إضافة الدهون والسعرات الحرارية الزائدة.

إضافة المزيد من الألياف

يمكن أن يساعد إضافة مكونات غنية بالألياف مثل الخضروات والفاصوليا والبقوليات إلى الشوربة في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع، حيث تستغرق الألياف وقتًا أطول للهضم، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الإفراط في تناول الطعام، وتعد شوربة الخضروات مع الفاصوليا أو العدس خيارًا رائعًا لفقدان الوزن بشكل فعال.

البروتين الخالي من الدهون

يساعد تضمين البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي أو السمك في الشوربة على بناء العضلات ويساعد في حرق الدهون بشكل فعال، حيث يعزز البروتين أيضًا من الشعور بالشبع، مما قد يساعد في كبح شهيتك ومنع تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، جرب تناول شوربة الدجاج والخضروات لتعزيز تناول البروتين مع الحفاظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة.

التحكم في أحجام الحصص

على الرغم من أن الشوربة خيار صحي بشكل عام، إلا أن التحكم في الحصص هو المفتاح خاصة إذا كنت تبحث عن فقدان وزنك، حيث أنه حتى الإفراط في تناول الشوربات الصحية يمكن أن يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية زائدة، لذلك يُفضل تناول الشوربة في أوعية صغيرة، أو استخدامها كمقبلات لمنع الإفراط في تناول الطعام أو تناولها بجانب بعض الأطباق الجانبية منخفضة السعرات الحرارية لتجنب الإفراط فيها.

اختر الشوربة المصنوعة في المنزل

يتيح لك تحضير الشوربة في المنزل التحكم في المكونات، والتأكد من خلوها من الدهون غير الضرورية أو السكريات أو الإضافات عالية الصوديوم الموجودة غالبًا في الإصدارات التي يتم شراؤها من المحلات، حيث من خلال طهى الشوربة في المنزل وإضافة الخيارات الصحية من الخضروات الطازجة المغذية والبروتينات الخالية من الدهون والمكونات منخفضة السعرات الحرارية، تدعم هذه الخطوة خطة فقدان الوزن لديك.