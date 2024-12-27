شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك بيجيله أدوار برد متكررة فى الشتاء.. 9 نصائح ذهبية للمناعة والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر فصل الشتاء مصدر قلق للكثير من الأمهات بسبب الشكوى المتكررة من تعب أطفالهم من نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض أخرى بشكل مستمر في موسم البرد، وفقا لموقع " onlymyhealth" يعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى خلال الأشهر الباردة، ولكن هناك طرق لتقوية مناعتهم والحفاظ على صحتهم.

نصائح لتعزيز المناعة عند الأطفال الذين يمرضون بسهولة 1. إعطاء الأولوية للتغذية

ـ النظام الغذائي المتوازن هو حجر الأساس لنظام مناعي قوي، يوصي التقرير بالتأكد من أن وجبات أطفالك تتضمن:

الفواكه والخضراوات: الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون غنية بفيتامين سي، في حين يوفر السبانخ والبروكلي دفعة من مضادات الأكسدة الأساسية.

الأطعمة الغنية بالبروتين: توفر البيض واللحوم الخالية من الدهون والعدس والفاصوليا اللبنات الأساسية للخلايا المناعية.

الدهون الصحية: تحتوي الأطعمة مثل المكسرات والبذور والأفوكادو على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تدعم وظيفة المناعة.

البروبيوتيك: يمكن للزبادي الذي يحتوي على البكتيريا الحية والأطعمة المخمرة مثل المخللات أن يحسن صحة الأمعاء، حيث يوجد جزء كبير من الجهاز المناعي.

2. تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم

النوم ضروري لقدرة الجسم على مكافحة العدوى، يحتاج الأطفال إلى كميات مختلفة من النوم وفقًا لأعمارهم:

الأطفال في سن ما قبل المدرسة : 10-13 ساعة في الليلة

الأطفال في سن المدرسة : 9-11 ساعة في الليلة

المراهقون : 8-10 ساعات في الليلة

لذلك، قم بإنشاء روتين وقت النوم لضمان حصولهم على قسط كافٍ من الراحة.

3. حافظ على نشاطهم

يعمل النشاط البدني المنتظم على تعزيز الدورة الدموية، مما يساعد الخلايا المناعية على التحرك عبر الجسم بشكل أكثر فعالية. وأكد التقرير على تشجيع اللعب في الهواء الطلق أو الأنشطة الداخلية مثل اليوجا أو الرقص عندما يكون الجو باردًا جدًا بحيث لا يمكن الخروج.

4. تعليم النظافة السليمة

يمكن لممارسات النظافة الجيدة أن تقلل بشكل كبير من انتشار الجراثيم، إليك كيفية تدريب طفلك على ذلك:

علّم الأطفال غسل أيديهم بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

ذكّرهم بتغطية أفواههم وأنوفهم بمناديل أو مرفقهم عند السعال أو العطس.

تجنب لمس الوجه، وخاصة العينين والأنف والفم.

5. ألبسهم ملابس دافئة

الملابس المناسبة ضرورية خلال فصل الشتاء. يساعد ارتداء طبقات من الملابس على الاحتفاظ بالدفء، ولا تنسَ القبعات والقفازات والأحذية المقاومة للماء. ومع ذلك، تجنب الإفراط في ارتداء الملابس، لأن ارتفاع درجة الحرارة قد يجعل الملابس غير مريحة ومتعرقة.

6. حافظ على رطوبة جسدهم

غالبًا ما يقلل الطقس البارد من الرغبة في شرب الماء، لكن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر حيوي للصحة العامة ووظيفة المناعة، للحفاظ على رطوبة الجسم، قدم لطفلك مشروبات دافئة مثل شاي الأعشاب أو الحساء إذا لم يكن الماء العادي جذابًا.

7. تقليل التوتر

تؤثر المدرسة أو الضغوطات الناتجة عن الدراسة على المناعة حتى عند الأطفال. لذا، يجب الاسترخاء من خلال أنشطة مثل القراءة أو الحرف اليدوية أو قضاء وقت ممتع مع الأسرة، تأكد من أن جداولهم ليست مزدحمة بالأنشطة.

8. الحصول على التطعيم

تأكد من حصول أطفالك على التطعيمات اللازمة، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا، التطعيم هو وسيلة مثبتة للحماية من الأمراض الخطيرة.

9. حافظ على نظافة الهواء الداخلي

يمكن أن يؤدي الهواء الجاف داخل المنزل إلى تهيج الجهاز التنفسي وجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، استخدم جهاز ترطيب للحفاظ على مستويات الرطوبة، وتأكد من التهوية المناسبة للحد من مسببات الأمراض المحمولة جوًا.