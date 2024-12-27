شكرا لقرائتكم خبر عن فى الكريسماس.. ماذا تعرف عن متلازمة شجرة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

الكريسماس هو وقت الفرح والعائلة وسحر شجرة عيد الميلاد المزينة بشكل جميل، ولكن بالنسبة للبعض، فإن هذه التحفة الاحتفالية يمكن أن تجلب أكثر من مجرد بهجة العيد، حيث يمكن أن تؤدي إلى العطس والسعال وحكة العين، يحدث هذا التفاعل الشبيه بالحساسية بسبب العفن والغبار والمواد المهيجة الموجودة غالبًا على الأشجار الحقيقية أو الصناعية والمعروفة باسم "متلازمة شجرة عيد الميلاد".

ما هي متلازمة شجرة عيد الميلاد؟

متلازمة شجرة الكريسماس هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى نوع من الحساسية التي قد يعاني منها الشخص أثناء الكريسماس، يحدث ذلك عندما تزين منزلك بشجرة كريسماس صناعية أو حقيقية، غالبًا ما تكون هذه الحساسية ناجمة عن الأوساخ وجزيئات الغبار والعفن وحبوب اللقاح والقشرة الموجودة على الشجرة.

أعراض متلازمة شجرة عيد الميلاد

الأعراض الأولية لمتلازمة شجرة عيد الميلاد تشبه أعراض الحساسية العادية وفقا لموقع " onlymyhealth"، قد تعاني من العطاس والسعال وسيلان الأنف، حكة في العين، والطفح الجلدي على بشرتك.

في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص أيضًا من الصفير أو ضيق التنفس، وغالبًا ما تكون أعراض الجهاز التنفسي هذه أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الربو أو حالات الجهاز التنفسي الأخرى الموجودة مسبقًا.

كيف تختلف متلازمة شجرة عيد الميلاد عن الحساسية الأخرى؟

في حين أن هذه المتلازمة تشترك في العديد من أوجه التشابه مع غيرها الحساسية الشائعة تتميز هذه المتلازمة بارتباطها بوجود أشجار عيد الميلاد، وعلى عكس الحساسية الناجمة عن الطعام أو وبر الحيوانات الأليفة أو العوامل البيئية، مثل حبوب اللقاح، فإن هذه المتلازمة مرتبطة بشكل خاص بالعفن والغبار ومسببات الحساسية الأخرى الموجودة على الأشجار الحقيقية والاصطناعية.

على النقيض من الحساسية الموسمية الأخرى، والتي قد تحدث بسبب مسببات الحساسية الخارجية مثل حبوب اللقاح خلال أوقات محددة من السنة، فإن متلازمة شجرة عيد الميلاد هي مشكلة موسمية تنشأ عادةً خلال فترة عيد الميلاد.

الأسباب الشائعة لمتلازمة شجرة عيد الميلاد

هناك عدة عوامل تساهم في تطور متلازمة شجرة عيد الميلاد:

العفن: يمكن لأشجار عيد الميلاد الحقيقية، على وجه الخصوص، أن تؤوي العفن الذي ينمو في التربة أو لحاء الشجرة، وعند إدخالها إلى الداخل، تنطلق جراثيم العفن في الهواء، مما قد يؤدي إلى حدوث تفاعلات حساسية.

الغبار: يمكن للأشجار الحقيقية والاصطناعية أن تتراكم عليها الغبار، خاصة إذا تم تخزينها لفترة طويلة، يمكن لجزيئات الغبار أن تنتقل في الهواء عند نصب الشجرة أو لمسها.

حبوب اللقاح: إذا تعرضت الشجرة للخارج قبل إدخالها إلى الداخل، فقد تحمل حبوب اللقاح على أغصانها وأوراقها، وقد يشكل هذا مشكلة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح الموسمية.

إدارة وعلاج متلازمة شجرة عيد الميلاد

تتضمن الإدارة تقليل التعرض لمسببات الحساسية واستخدام الأدوية لتخفيف الأعراض والتي تشمل:

تناول الأدوية: يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان وبخاخات الأنف في إدارة الأعراض، مثل العطاس وسيلان الأنف وحكة العينين.

تنظيف الشجرة: إذا كنت تستخدم شجرة اصطناعية، فمن المهم تنظيفها جيدًا قبل تركيبها لإزالة أي غبار أو مسببات للحساسية. إذا كنت ستجلب شجرة حقيقية، فإن هزها في الخارج قبل إدخالها إلى الداخل سيساعد في إزالة العفن والأوساخ وحبوب اللقاح.

التهوية: تأكد من التهوية الجيدة في المنزل، وخاصة في الغرف التي توجد بها الشجرة، سيساعد هذا في منع تراكم المواد المسببة للحساسية في الداخل.