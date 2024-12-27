شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لا تتجاهلها إذا كنت تعانى من الكحة.. تتطلب زيارة الطبيب فورا والان مع تفاصيل الخبر

الكحة هو وسيلة الجسم للحفاظ على مجرى الهواء نظيفًا والمساعدة في منع عدوى الرئة، ويمكن أن تتسبب أشياء كثيرة في السعال، مثل حبوب اللقاح أو التعرض للتلوث والأدخنة، كما يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي مثل البرد أو الأنفلونزا أيضًا الكحة، وقد تتطلب زيارة الطبيب وفقًا لمجموعة من الأعراض قد تظهر عليك لا يجب تجاهلها، حسبما أفاد تقرير موقع "ouhealth".

الكحة.. علامات لا تتجاهلها إذا كنت تعانى من الكحة ويجب عليك زيارة الطبيب:

الكحة مشكلة شائعة ولا تستدعى القلق، إلا أنها قد تكون أيضًا أحد أعراض حالة صحية أخرى كامنة، وتتضمن بعض العلامات التي قد تشير إلى أنك قد تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب بسبب الكحة.. ما يلي:

الكحة التى تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع

كحة مستمرة مع الحمى

بلغم سميك أخضر أو أصفر

إغماء أو ضيق في التنفس

التعرق الليلي أو فقدان الوزن غير المبرر

صوت الكحة، في بعض الأحيان قد يساعدنا في تحديد الحالة، فقد يدل الصوت أحيانًا على وجود التهاب في الحنجرة، وقد تكون الكحة جافة أو مصحوبة ببلغم.

علامات أخرى شديدة لا تتجاهلها مع الكجحة وتستدعى زيارة الطبيب:

ظهور دم أو مخاط وردي اللون

ألم حاد أو مستمر في الصدر

القيء والاختناق خاصة عند الاطفال

مشاكل في التنفس والبلع

الكحة لها أسباب شائعة على النحو التالى: يمكن للعديد من الحالات والأمراض أن تسبب السعال عند الأطفال والبالغين، مثل:

الأنفلونزا

الزُكام

الالتهاب الرئوي

السعال الديكي

كورونا

الخناق

وبر الحيوانات الأليفة

الكحة.. طرق علاجها في المنزل

الكحة ليست مشكلة صعبة ويمكن التغلب عليها من خلال علاجات منزلية طبيعية خاصة لو كانت بسيطة وذلك لتخفيف الانزعاج مثل المشروبات الدافئة، كما يمكن للعديد من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية أن تقلل من نوبات الكحة،

في بعض الحالات، قد لا تكون العلاجات المنزلية كافية لمساعدتك على التغلب على الكحة وهنا قد تحتاج للمساعدة الطبية، حيث يمكن للطبيب أن يصف لك المضادات الحيوية أو أدوية أخرى لعلاج الحالات التي تسبب الكحة، وقد تحتاج أيضًا إلى علاج تنفسي.