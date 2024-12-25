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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى العراق عيار 24 بـ110,143 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:00 م

يعد سعر الذهب فى العراق من المؤشرات الاقتصادية التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى العراق كالتالى:


سعر الذهب عيار 24
سجل 110,143 دينار

 

سعر الذهب عيار 22
سجل 100,964 دينار

سعر الذهب عيار 21
سجل 96,375  دينار

سعر الذهب عيار 18
سجل 82,607 دينار

سعر الذهب عيار 14
سجل  64,250 دينار

سعر الجنيه الذهب
سجل 1,057,369 دينار

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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