شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى العراق عيار 24 بـ110,143 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:00 م
يعد سعر الذهب فى العراق من المؤشرات الاقتصادية التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى العراق كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
سجل 110,143 دينار
سعر الذهب عيار 22
سجل 100,964 دينار
سعر الذهب عيار 21
سجل 96,375 دينار
سعر الذهب عيار 18
سجل 82,607 دينار
سعر الذهب عيار 14
سجل 64,250 دينار
سعر الجنيه الذهب
سجل 1,057,369 دينار
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز