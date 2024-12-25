شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى العراق عيار 24 بـ110,143 دينار والان مع تفاصيل الخبر

يعد سعر الذهب فى العراق من المؤشرات الاقتصادية التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى العراق كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

سجل 110,143 دينار

سعر الذهب عيار 22

سجل 100,964 دينار

سعر الذهب عيار 21

سجل 96,375 دينار

سعر الذهب عيار 18

سجل 82,607 دينار

سعر الذهب عيار 14

سجل 64,250 دينار

سعر الجنيه الذهب

سجل 1,057,369 دينار