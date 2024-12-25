شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة محمد حمدى.. ماذا يعنى وجود تجمع هوائى على الرئة وما العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محمد حمدى، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لكدمة قوية فى الضلوع، إثر الالتحام مع حارس مرمى طلائع الجيش محمد شعبان فى المباراة التى جمعتهما لاحقا، حيث تم نقله إلى أقرب مستشفى لملعب الكلية الحربية، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد مدى إصابته.



وأثبتت الفحوصات التي خضع لها أنه أصيب بشرخ في ضلعين بالقفص الصدري، مع وجود هواء على الرئة، بعد الكدمة القوية التي تعرض لها، ومن المقرر أن يستمر تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 48 ساعة لحين الاطمئنان على حالته.



نوضح فيما يلى ما يجب معرفته عن إصابة الشرخ في الضلعين بالقفص الصدري مع وجود هواء علي الرئة، ويوضح التقرير المنشور عبر موقع Mayo Clinic، كل ما يخص ذلك.



أكد التقرير، أن وجود شرخ في ضلعين بالقفص الصدري مع وجود هواء على الرئة يعتبر حالة طبية طارئة تتطلب العلاج الفوري.

أسباب شرخ في ضلعين بالقفص الصدري مع وجود هواء على الرئة

ومن ضمن الأسباب المؤدية إلي الإصابة، التالي:

- الحوادث .

- السقوط من ارتفاع.

3- الحوادث الرياضية.

- الاصطدام المباشر.

- الحالات الطبية مثل السرطان أو التهاب.

أعراض شرخ في ضلعين بالقفص الصدري مع وجود هواء علي الرئة

وهناك العديد من الأعراض المرتبطة بشرخ في الضلعين بالقفص الصدري مع وجود هواء علي الرئة، هي:

- ألم شديد في الصدر.

- صعوبة في التنفس.

- ضيق في الصدر.

- سعال دموي.

- صوت صفير عند التنفس.

- انخفاض الضغط الدموي.

- سرعة دقات القلب.

تشخيص شرخ في ضلعين بالقفص الصدري مع وجود هواء علي الرئة

يتم تشخيص شرخ في ضلعين بالقفص الصدري مع وجود هواء علي الرئة ، عن طريق القيام بالتالي:

- الأشعة السينية للصدر.

-التصوير المقطعي المحوسب "المقطعية" .

3. الفحص البدني عند الطبيب.

4. اختبار وظائف الرئة.

علاج شرخ في ضلعين بالقفص الصدري مع وجود هواء علي الرئة

وقدم التقرير، أبرز طرق علاج شرخ في ضلعين بالقفص الصدري مع وجود هواء علي الرئة، الذي يتم عن طريق العلاج الفوري في المستشفى، مع ضرورة توفير الأكسجين وإدارة الألم، بالإضافة إلي تثبيت القفص الصدري، وفي بعض الأحيان يكون إجراء جراحة الحل في العلاج.

مع ضرورة القيام ببعض الإجراءات الطبية اللازمة، كتثبيت الضلعين المكسورين، وإزالة الهواء من الرئة ، وتركيب أنبوب ثقبي، و علاج النزيف الرئوي، بالإضافة إلي مراقبة الحالة النفسية.

علاج الهواء علي الرئة

أما بالنسبة لعلاج الهواء علي الرئة فيعتمد علي توفير الأكسجين، وعلاج الألم، وتثبيت القفص الصدري، إزالة الهواء من الرئة عن طريق (إجراء ثقبة صدرية)، و تركيب أنبوب ثقبي، مع ضرورة علاج النزيف الرئوي، علاج الحالات المصاحبة مثل الالتهاب الرئوي، ومضادات الحموضة لمنع النزيف، ومضادات الالتهاب لتحسين وظائف الرئة.

أما العلاجات الجراحية للهواء علي الرئة، فهي:

1. جراحة تثبيت القفص الصدري.

2. إجراء ثقبة صدرية.

3. استئصال الضلعين المكسورين.

4. علاج النزيف الرئوي الجراحي.

و العلاجات الداعمة للهواء علي الرئة يعتمد علي:

1. الراحة التامة.

2. توفير السوائل.

3. توفير الأكسجين.

4. مراقبة الحالة النفسية.

5. علاج الألم.