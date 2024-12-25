شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. كيف يتعامل مرضى الحساسية فى الهواء المحمل بالأتربة؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على القطاع الغربى للبلاد وعلى بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، ويتأثر مرضى الحساسية بشكل خاص بسبب الجو الملىء بالأتربة والرمال، لذا في هذا التقرير نتعرف على نصائح لمرضى الحساسية في هذه الأجواء.

قال الدكتور محمود عبد المجيد، مدير مستشفى صدر العباسية سابقاً واستشاري الأمراض الصدرية، إن الجو الملىء بالأتربة يزيد أعراض مرضى الحساسية سوءاً، مضيفاً أن أعراض الحساسية التي قد تزداد سوءاً تشمل الشعور بألم أو ضيق أو ضغط في الصدر، وآلام مفاجئة، والسعال، وضيق التنفس، والصفير في الصدر وكذلك صعوبة النوم بسبب ضيق التنفس الذى يزداد في الليل، وتكون هذه الأعراض رد فعل للتعرض لأحد مسببات الحساسية في الجو .

وأشار إلى أنه مع تقلبات الطقس يجب الاهتمام بتعزيز جهاز المناعة من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين سي والزنك، موضحا أنه من الضرورى تناول الأدوية بانتظام، بالنسبة لمرضى الحساسية مع ارتداء كمامة أثناء الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية.

وأكد الدكتور محمود عبد المجيد، أنه من الضرورى شرب كميات كافية من الماء والابتعاد عن أي شخص تظهر عليه أعراض برد أو كورونا مع غسيل الأيدى بالماء والصابون لتجنب انتقال العدوى إذا لمست فمك أو عينيك أو أنفك.

وشدد استشارى الأمراض الصدرية، على أن تجنب مثيرات الحساسية هي أفضل طريقة للوقاية من نوبات الحساسية التي تظهر مع تغير الفصول مثل: الأتربة وحبوب اللقاح والدخان والسجائر أو التعرض للهواء البارد والجاف، مضيفاً أنه من المهم المتابعة بشكل دورى ومستمر مع الطبيب المعالج لتخفيف حدة الأعراض.

نصائح لمرضى الحساسية للتعامل مع الأتربة

ومن ناحية أخرى أوصى مركز الوقاية من الأمراض في الصين بمجموعة من النصائح لمرضى الحساسية للتعامل مع الأتربة ومنها:

1. أغلق الأبواب والنوافذ في الوقت المناسب، وأغلقها بشريط لاصق إذا لزم الأمر لمنع دخول الرمال والغبار.

2. استخدم ممسحة مبللة أو قطعة قماش مبللة لتنظيف الغبار.

3. يمكن لمرطبات الهواء والرشاشات الحفاظ على رطوبة الهواء المناسبة.

4. قم بتشغيل جهاز تنقية الهواء إذا سمحت الظروف بذلك.

5. ارتدِ قناعًا لتقليل الضرر الذي يلحق بالجهاز التنفسي بسبب الرياح والرمال إذا خرجت من المنزل، في الطقس الرملي، يوجد غبار عائم وجسيمات قابلة للاستنشاق وجسيمات دقيقة في نفس الوقت، لذلك يُنصح بارتداء كمامة بجودة جيدة

6. اغسل يديك ووجهك فورًا بعد العودة إلى المنزل اشطف فمك ونظف تجويف الأنف. إذا أمكن، استحم واستبدل ملابسك.