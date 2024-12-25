شكرا لقرائتكم خبر عن تناول فيتامين د لا يمنع التعرض لكسور العظام.. وهذه فوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أن تناول فيتامين د والكالسيوم لا يقلل من خطر السقوط أو الكسور لدى كبار السن، ومع ذلك لا تزال هذه المكملات الغذائية المهمة تقدم فوائد صحية أخرى ولكن لا ينبغى أن تكون الاحتياط الوحيد المتخذ لمنع الكسور، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق الحماية من فقدان العظام وكسرها، وفقا لما نشره تايمز ناو.

وأوضحت الدراسة أن مكملات فيتامين د لا تظهر أى فائدة فى منع السقوط والكسور لدى كبار السن، وبينما لا توجد فائدة كبيرة لفيتامين د على العظام، وجد الخبراء أيضًا أن مكملات فيتامين د، مع أو بدون الكالسيوم، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

لماذا أنت عرضة للكسور مع تقدمك في السن؟

وفقًا للخبراء يزداد خطر السقوط والكسور مع تقدمك في السن لأن مخزون العظام قد بلغ ذروته بالفعل في العشرينات والثلاثينات من العمر، وبالتالي، مع تقدم العمر، تبدأ جودة عظامك في الانخفاض وإذا سقطت، فستكون أكثر عرضة للإصابة بكسر.

كما أنه بسبب الشيخوخة، تصبح الحركة أيضًا أكثر صعوبة بسبب حالات مثل هشاشة العظام أو أشكال أخرى من التهاب المفاصل، مما يغير قليلاً من طريقة المشي.

كيف يستفيد الجسم من فيتامين د والكالسيوم؟

أكد الخبراء أن النتائج لا تشير إلى عدم وجود قيمة لتناول فيتامين د والكالسيوم - فقط فإن هذا المزيج ليس جيدًا لمنع السقوط والكسور.

بصرف النظر عن تقوية العظام، فإن فيتامين د والكالسيوم مهمان أيضًا لعضلاتك ووظائف المخ.

ويوصي الأطباء عمومًا بأن يحصل الناس عليهما من خلال الطعام بدلاً من المكملات الغذائية، لكن المكملات الغذائية هي خيار لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، مثل:

أولئك الذين يعانون من هشاشة العظام

أولئك الذين يعانون من مشاكل في امتصاص بعض العناصر الغذائية

أولئك الذين يتناولون وجبات غذائية منخفضة الكالسيوم

أولئك الذين لا يقضون وقتًا في الهواء الطلق

أولئك الذين يعانون من فرط نشاط الغدة جار الدرقية أو مرض الاضطرابات الهضمية

كيف يمكنك تقليل خطر السقوط والكسور؟

أكد الأطباء أن مجرد تناول المكملات الغذائية قد لا يكون قادرًا على مساعدتك في تقليل خطر الإصابة بالكسور وفقدان العظام. لذلك، يجب عليك..

المشي بانتظام

المشي المنتظم لا يساعد فقط في بناء قوة العضلات والعظام لكنه يعيد التوازن أيضًا.

تمارين القوة

تساعد تمارين تحمل الوزن على بناء قوة العظام.

تمارين التوازن

تساعد تمارين التوازن مثل اليوجا على تقوية عظامك.

عزز من تناول البروتين

قد يساعد تناول الكثير من البروتين على تقليل خطر الإصابة بالكسور والسقوط.

تنظيم النوم

من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم لأنه يمكن أن يشعرك بالراحة، مما يقلل من خطر السقوط.