شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم الأربعاء 25-12- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضار في مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024، والتي شهدت تفاوت بين أسعار الخضروات مع تراجع أخرى لتوافر المعروض وخاصة البطاطس، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفى ما يلى أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها فى السوق المصرى، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وتراجع متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة ليسجل من 5 إلى 12 جنيها، بينما استقر متوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيها.

وظل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وتراجع سعر كيلو البصل الأبيض ليسجل من 8 إلى 15 واستقر سعر كيلو البصل الأحمر من 9 إلى 12 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 6 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الجزر من 4 إلى 7 جنيهات وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 4 إلى 9 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيهات بالجملة.