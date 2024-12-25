شكرا لقرائتكم خبر عن عادات الأكل فى الشتاء.. 6 أطعمة لمحاربة التعب والكسل والبقاء نشيطًا والان مع تفاصيل الخبر

مع حلول فصل الشتاء، يعانى الكثير منا من انخفاض مستويات الطاقة، والذى يحدث غالبًا بسبب العادات الغذائية واختيارات نمط الحياة.

ووفقا لموقع news18 نستعرض أبرز ستة أطعمة قوية يمكن أن تساعدك على الشعور بالنشاط والاستعداد لمواجهة اليوم..

الفاكهة والخضراوات

انتقل إلى الأطعمة الكاملة غير المعالجة مثل الفواكه والخضراوات والبقول والمكسرات الطازجة، هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ما يساعد على استقرار مستويات الطاقة ومنع الانهيارات المرتبطة غالبًا بالأطعمة المعالجة.

الموز

يعتبر الموز معززًا طبيعيًا للطاقة، فهو غنى بالبوتاسيوم والألياف والكربوهيدرات، وهو وجبة خفيفة مثالية للحفاظ على الطاقة طوال اليوم، مما يبقيك منتعشًا ونشطًا.

الشوفان

غنى بالألياف والبروتين، ويوفر طاقة طويلة الأمد مع منع ارتفاع وانخفاض نسبة السكر فى الدم، ابدأ يومك بوعاء من دقيق الشوفان لتظل نشطًا ومركزا.

البروتينات الخالية من الدهون

أدرج البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والبيض والأسماك الدهنية والبقوليات والتوفو في وجباتك، تحافظ هذه الأطعمة على كتلة العضلات وتقلل من الشعور بالجوع وتوفر القدرة على التحمل طوال اليوم.

المكسرات والبذور

اللوز والكاجو وبذور الشيا وبذور الكتان مصادر صغيرة لكنها قوية للدهون الصحية والبروتين والألياف، أضفها إلى وجباتك الخفيفة أو وجباتك الرئيسية للحصول على دفعة سريعة ومستمرة من الطاقة.

الماء

يعد الترطيب أمرًا أساسيًا للحفاظ على النشاط، يلعب الماء دورًا حيويًا فى عمليات إنتاج الطاقة فى الجسم، ما يمنع الخمول والتعب، احتفظ بزجاجة ماء فى متناول يدك.