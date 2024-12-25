نصائح وأفكار ممتعة ومفيدة لاحتفالات رأس السنة 2025 للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - للترحيب ببداية العام الجديد 2025 حان الوقت للآباء للتخطيط لأنشطة ممتعة بصحبة أطفالهم، والتي يمكن القيام بها مع العائلة، كما أن وجود أطفالك الصغار في أنشطة رأس السنة الجديدة سيخلق انطباعًا أكثر خصوصية ومتعة.

يمكنك الاستفادة من احتفالات رأس السنة للقيام بأنشطة إيجابية، تعود بالنفع على الأسرة، فمع قليل من الإبداع يمكنك الترحيب بالعام الجديد مع أطفالك بأنشطة ليست ممتعة فحسب، بل تعزز من مهاراتهم و قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء في القيام بأنشطة هادفة. فيما يلي وفقًا لموقع "raisingchildren "أفكار لأنشطة إيجابية يمكنك القيام بها للترحيب بالعام الجديد بطريقة أكثر فائدة.

خلق الذكريات

يمكن أن يكون العام الجديد فرصة لتعزيز الروابط الأسرية - الصورة من موقع Freepik

مع كل الأنشطة اليومية غالباً ما لا يكون لدينا ما يكفي من الوقت للاستمتاع بوقتنا مع أطفالنا كعائلة، ويمكن أن يكون العام الجديد فرصة مثالية لتعزيز الروابط الأسرية، وواحدة من أفضل الطرق للاحتفال بالعام الجديد مع عائلتك، فيمكنك الاستمتاع بأنشطة ذات مغزى معاً، فعلي سبيل المثال يمكنك بدء تقليد جديد من خلال اتخاذ قرارات عائلية للعام المقبل، أو أخذ الوقت للتواصل في كثير من الأحيان، أو حتي التخطيط لقضاء عطلة عائلية بشكل روتيني.

فإن اتخاذ قرار مشترك سيساعد أطفالك على الشعور بمزيد من التعلق والتحفيز لتحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى ذلك يمكنك القيام بأنشطة إبداعية معهم، مثل صنع الحرف اليدوية أو الطهي معاً أو كتابة رسالة لقراءتها في ليلة رأس السنة، وتعد هذه الأنشطة ليست ممتعة فحسب بل توفر أيضاً فرصة لتثقيف الأطفال حول أهمية مشاركة الوقت الجيد مع العائلة وخلق الذكريات معاً.

بالنسبة للعائلات الذين لديهم مراهقون، يعد العام الجديد فرصة جيدة لمناقشة ومشاركة آمالهم وتحدياتهم وأحلامهم للمستقبل. فإن فتح مساحة اتصال إيجابية سيساعدهم على الشعور بمزيد من السمع والدعم من قبل العائلة.

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القيام بأنشطة اجتماعية

بالإضافة إلى الاحتفال بالعام الجديد مع أطفالك، تعد واحدة من أكثر الطرق فائدة للاحتفال بالعام الجديد مع أطفالك هي القيام بممارسة بعض الأنشطة الأجتماعية، فهناك العديد من الطرق لمساعدة أطفالك على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، فعلى سبيل المثال يمكنك تنظيم حدث مع أطفالك لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية أو الخدمات الاجتماعية، مثل تنظيف البيئة أو مساعدة الأيتام أو التبرع بالملابس الزائدة لديهم.

هذا النوع من النشاط ليس مفيداً للآخرين فحسب، بل يساعد الطفل على الانخراط في المجتمع بشكل إيجابي وإظهار التعاطف والرعاية للآخرين.

يمكن أن يكون هذا النشاط أيضاً وقتاً مناسباً لتعزيز الروابط الاجتماعية لدى الأطفال، من خلال ترتيب نزهة أو مباراة خيرية، مما سيزيد من شعور الطفل على المساعدة في إحداث تغيير أفضل من حوله، وكذلك بدء العام الجديد بطاقة إيجابية وروح من التكاتف.

بناء عادات إيجابية

ساعدي أطفالك للتخطيط لتغييرات أفضل في حياتهم - الصورة من موقع Freepik

واحدة من أفضل الطرق للترحيب بالعام الجديد مع أطفالك هي تبني عادات إيجابية سيكون لها تأثير جيد عليهم على مدار العام.

فيجب مساعدة أطفالك للتخطيط لتغييرات أفضل في حياتهم، سواء من الناحية الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية، يمكن أن تكون العادات الجيدة مثل ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظاماً أو قراءة كتاب أو تحسين مهارات جديدة، ويمكنك جدولة هذه العادات مع عائلتك كنشاط مشترك لزيادة الروابط الأسرية وبدء العام الجديد بخطوة إيجابية، فبالإضافة إلى ذلك يمكن مساعدة أطفالك في الانخراط في الأنشطة الدينية مثل الصلاة معاً أو تلاوة القرآن أو قراءة قصص الأنبياء وبهذه الطريقة يمكنك تعميق فهم طفلك للدين وتحسين نوعية حياته الروحانية.

ستساعد هذه العادات الإيجابية طفلك على بدء العام الجديد بنوايا حسنة والكثير من الحماس ليصبح شخصاً أفضل .

التكاتف والامتنان

قبل ليلة رأس السنة، اعقدي جلسة شكر مع عائلتك ويمكن لكل فرد من أفراد الأسرة التحدث عن الأشياء التي يشعرون بالامتنان لها منذ العام الماضي، أيضاً خصصي وقتًا خاصًا للتأمل مع أطفالك حول الإنجازات والعقبات والنمو على مدار العام.

التقاليد العائلية

تبادل الهدايا العائلية : حافظي على التقليد العائلي المتمثل في تبادل الهدايا ليلة رأس السنة، وخصصي وقتًا خاصًا لفتح الهدايا والاستمتاع بلحظات المفاجأة معًا.

: حافظي على التقليد العائلي المتمثل في تبادل الهدايا ليلة رأس السنة، وخصصي وقتًا خاصًا لفتح الهدايا والاستمتاع بلحظات المفاجأة معًا. الطهي معًا : أشركي جميع أفراد الأسرة في عملية طهي عشاء رأس السنة الجديدة حيث لا يتعلق الأمر بالطعام فحسب، بل يتعلق أيضًا بالعمل الجماعي والتعاون.

: أشركي جميع أفراد الأسرة في عملية طهي عشاء رأس السنة الجديدة حيث لا يتعلق الأمر بالطعام فحسب، بل يتعلق أيضًا بالعمل الجماعي والتعاون. إنشاء شجرة أمنيات : قومي بإنشاء شجرة أمنيات عائلية حيث يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة كتابة رغباته للعام القادم والقيام بقراءة هذه الأمنيات والرغبات في ليلة رأس السنة.

: قومي بإنشاء شجرة أمنيات عائلية حيث يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة كتابة رغباته للعام القادم والقيام بقراءة هذه الأمنيات والرغبات في ليلة رأس السنة. عرض الأفلام العائلية المفضلة: شاهدي الأفلام العائلية المفضلة معًا كأسرة وتعد هذه طريقة ممتعة للاحتفاظ بالذكريات معًا والاستمتاع بلحظات الاسترخاء.

في النهاية دعي أطفالك يستفيدون من نهاية العام لفعل الخير وإقامة علاقات أوثق مع الأسرة والمجتمع، وبالتالي فإن العام الجديد سيكون بداية مفعمة بالأمل وناجحة لهم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.