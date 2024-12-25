استشاري: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين في الطب والرعاية الصحية.. وأثبت تفوقه في عدد من المجالات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة ذات وجهين في عالم الطب، حيث يحمل إمكانيات كبيرة لتحسين جودة الرعاية الصحية، لكنه يحتاج إلى معايير وأخلاقيات تضمن استخدامه بشكل مسؤول وآمن.

وأوضح الدكتور النمر في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس، أهمية الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الطبية، أبرزها:

1. إدارة الأدوية: تحسين طرق وصف الأدوية وضمان التزام المرضى بها.

2. مراقبة المرضى عن بُعد: توفير حلول تقنية لمتابعة الحالات الصحية دون الحاجة للحضور إلى المستشفيات.

3. مراقبة المرضى المنوّمين: تعزيز مراقبة المرضى في المستشفيات وتحسين كفاءة التشخيص والعلاج.

4. الرعاية الوقائية: تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأمراض والعمل على منعها قبل حدوثها.

وأشار الدكتور النمر إلى أن تفوق الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الطبية يُبرز الحاجة إلى وضع ضوابط أخلاقية ومعايير واضحة لضمان استخدامه بما يخدم الإنسان ويقلل من أي أضرار محتملة.

وشدد على أهمية التعاون بين الجهات الطبية والتقنية لوضع استراتيجيات فعّالة تعزز من الدور الإيجابي للذكاء الاصطناعي في الطب.

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