شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أكواب من هذا المشروب يوميًا تقلل خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة، فى كلية الطب بجامعة يوتا الأمريكية ومعهد هانتسمان للسرطان، أن مشروبك الصباحى يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة 41% على الأقل، حيث قال الباحثون إن احتساء 3-4 أكواب من القهوة يوميًا له تأثير إيجابى على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لموقع "تايمز ناو".

وقال الخبراء إن هذا السرطان يتطور فى أكثر من 30 منطقة فى الرأس والرقبة، بما فى ذلك الفم والشفتين والحلق وحنجرة الصوت والأنف والجيوب الأنفية والغدد اللعابية.

كيف تقلل القهوة من خطر الإصابة بالسرطان؟

وفقًا لمؤلفى الدراسة، تحتوى القهوة على مركبات تقلل الالتهاب - والتى يُعتقد أنها متورطة فى تطور السرطان.

كما أنه مشروب رائع لتحسين حساسية الأنسولين، ما يساعد جسمك على تنظيم نسبة السكر فى الدم.

وتم ربط مقاومة الأنسولين ومرض السكر من النوع الثانى بارتفاع مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وقال كبير مؤلفى الدراسة، الدكتور يوان تشين إيمى لى إنه فى حين كانت هناك أبحاث سابقة حول استهلاك القهوة والشاى وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، سلطت هذه الدراسة الضوء على تأثيراتها المتنوعة مع مواقع فرعية مختلفة من سرطان الرأس والرقبة، بما فى ذلك الملاحظة التى تفيد بأن القهوة منزوعة الكافيين لها بعض التأثير الإيجابى.

وأضاف: "عادات تناول القهوة والشاى معقدة إلى حد ما، وهذه النتائج تدعم الحاجة إلى المزيد من البيانات والمزيد من الدراسات حول التأثير الذى يمكن أن تحدثه القهوة والشاى فى تقليل خطر الإصابة بالسرطان".

كيف أجريت الدراسة؟

قام الباحثون بتحليل 14 دراسة حول استهلاك القهوة والشاي، والتي أسفرت في المجمل عن معلومات عن 9548 مريضًا مصابًا بسرطان الرأس والرقبة و15783 شخصًا غير مصابين بالمرض.

أعطيت لأولئك الذين شاركوا في الدراسة استبيانات حول عدد أكواب القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين التي يشربونها يوميًا.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة CANCER أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من أربعة أكواب من القهوة المحملة بالكافيين يوميًا لديهم فرصة أقل بنسبة 17% للإصابة بسرطان الرأس والرقبة بشكل عام مقارنة بغير شاربي القهوة.

كما كانت احتمالات إصابتهم بسرطان تجويف الفم أقل بنسبة 30% واحتمالات إصابتهم بسرطان الحلق أقل بنسبة 22%.

ووفقًا للدراسة فإن تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة يقلل من سرطان البلعوم السفلي بنسبة 41%.

ما هى أنواع سرطانات الرأس والرقبة؟

يشمل سرطان الرأس والرقبة سرطانات في فمك وأجزاء من الحلق وغيرها من الهياكل ذات الصلة.

سرطان الفم

سرطان الغدة اللعابية

سرطان البلعوم الأنفي

سرطان البلعوم الفموي

سرطان البلعوم السفلي

سرطان الحنجرة

علامات وأعراض سرطان الرأس والرقبة

يقول الأطباء إن أعراض سرطان الرأس والرقبة فى المراحل الأولية غالبًا ما تكون خفيفة لأنها تحاكى حالات أقل خطورة مثل البرد أو التهاب الحلق، اعتمادًا على نوع السرطان، قد تعانى من..

التهاب الحلق المستمر

أوجاع الأذن والالتهابات

الصداع المتكرر

ألم في وجهك لا يزول

ألم فى أسنانك العلوية

ألم عند المضغ أو البلع

بحة فى الصوت

ضيق فى التنفس

وجود كتلة فى الحلق أو الفم أو الرقبة

نزيف فى الأنف بشكل متكرر

بقع بيضاء وحمراء على اللثة