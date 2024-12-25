شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح فعالة لمنع العدوى وتقوية المناعة في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأربعاء، 25 ديسمبر 2024 10:00 ص
ونحن على أعتاب العام الجديد، ومع بداية فصل الشتاء الذي تتكرر فيه نزلات البرد والأنفلونزا والعدوى، يسعى الجميع لتعزيز دفاعات الجسم ضد المرض، وتحسين حالة الجسم ومقاومته للمرض.لماذا تقل مناعتنا ؟
قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة ورئيس قسم المناعة جامعة عين شمس السابق، إن المناعة تنخفض بسبب الكثير من الممارسات منها:نصائح لتدعيم المناعة
وأوضح أستاذ المناعة مجموعة من النصائح التي من خلالها يمكن الحد من تكرار أدوار العدوى والأنفلونزا وأدوار البرد:
لابد من الاهتمام بتدعيم المناعة بشكل طبيعي من خلال نظام غذائي صحي يحتوي على كل المغذيات الطبيعية بشكل متناسب، نشويات وكربوهيدرات وبروتين وغيرها
- عدم الالتزام بنظام ريجيم قاس دون إشراف طبيب.
- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة وحركة الجسم البسيطة.
- لابد من الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب وحده عند الإصابة بالمرض دون تناول أدوية بعشوائية أو بدون إشراف طبي.
- كثرة تناول المسكنات و الأدوية لعلاج البرد دون إشراف طبيب تقلل وتحد من المناعة بشكل ملحوظ.
- إذا كان دور المرض يحتاج لمضاد حيوي وفقا لإشراف طبيب، فلابد من الإنتهاء من الحصول عليه بكامل الجرعة، حتى لا يضر المناعة ويؤثر عليها فيما بعد.
- الإهتمام بالمكملات وأدوية تدعيم المناعة وفقا لرؤية الطبيب أكثر من الإهتمام من مسكنات وخوافض الحرارة وأدوية البرد.
- البعد التام عن كل الأدوية السريعة التي يلجأ إليها البعض عند الإصابة بدور البرد والأنفلونزا مثل الحقن الثلاثية الضارة والخطيرة.
- الإهتمام بتدعيم جهاز المناعة من خلال نظام حياتي صحي من بداية اليوم، بتناول طعام صحي والحصول على قسط وافر من النوم وممارسة الحركة والرياضة.
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