شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح فعالة لمنع العدوى وتقوية المناعة في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

ونحن على أعتاب العام الجديد، ومع بداية فصل الشتاء الذي تتكرر فيه نزلات البرد والأنفلونزا والعدوى، يسعى الجميع لتعزيز دفاعات الجسم ضد المرض، وتحسين حالة الجسم ومقاومته للمرض.

لماذا تقل مناعتنا ؟

قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة ورئيس قسم المناعة جامعة عين شمس السابق، إن المناعة تنخفض بسبب الكثير من الممارسات منها:

نصائح لتدعيم المناعة

وأوضح أستاذ المناعة مجموعة من النصائح التي من خلالها يمكن الحد من تكرار أدوار العدوى والأنفلونزا وأدوار البرد:

لابد من الاهتمام بتدعيم المناعة بشكل طبيعي من خلال نظام غذائي صحي يحتوي على كل المغذيات الطبيعية بشكل متناسب، نشويات وكربوهيدرات وبروتين وغيرها