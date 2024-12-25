صحة ورشاقة

8 نصائح فعالة لمنع العدوى وتقوية المناعة في الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياس

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 10:00 ص

ونحن على أعتاب العام الجديد، ومع بداية فصل الشتاء الذي تتكرر فيه نزلات البرد والأنفلونزا والعدوى، يسعى الجميع لتعزيز دفاعات الجسم ضد المرض، وتحسين حالة الجسم ومقاومته للمرض.

لماذا تقل مناعتنا ؟
 

قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة ورئيس قسم المناعة جامعة عين شمس السابق، إن المناعة  تنخفض بسبب الكثير من الممارسات منها:

نصائح لتدعيم المناعة 
 

وأوضح أستاذ المناعة مجموعة من النصائح التي من خلالها يمكن الحد من تكرار أدوار العدوى والأنفلونزا وأدوار البرد:

لابد من الاهتمام بتدعيم المناعة بشكل طبيعي من خلال نظام غذائي صحي يحتوي على كل المغذيات الطبيعية بشكل متناسب، نشويات وكربوهيدرات وبروتين وغيرها

  • عدم الالتزام بنظام ريجيم قاس دون إشراف طبيب.
  • الاهتمام بممارسة التمارين الخفيفة وحركة الجسم البسيطة.
  • لابد من الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب وحده عند الإصابة بالمرض دون تناول أدوية بعشوائية أو بدون إشراف طبي.
  • كثرة تناول المسكنات و الأدوية  لعلاج البرد دون إشراف  طبيب تقلل وتحد من المناعة بشكل ملحوظ.
  • إذا كان دور المرض يحتاج لمضاد حيوي وفقا لإشراف طبيب، فلابد من الإنتهاء من الحصول عليه بكامل الجرعة،  حتى لا يضر المناعة ويؤثر عليها فيما بعد.
  • الإهتمام بالمكملات وأدوية تدعيم المناعة وفقا لرؤية الطبيب أكثر من الإهتمام من مسكنات وخوافض الحرارة وأدوية البرد.
  • البعد التام عن كل الأدوية السريعة التي يلجأ إليها البعض عند الإصابة بدور البرد والأنفلونزا مثل الحقن الثلاثية الضارة والخطيرة.
  • الإهتمام بتدعيم جهاز المناعة من خلال نظام حياتي صحي من بداية اليوم، بتناول طعام صحي والحصول على قسط وافر من النوم وممارسة الحركة والرياضة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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