شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الاكتئاب فى 10 أسئلة وإجابات والان مع تفاصيل الخبر

اختبار الاكتئاب يعد من الحيل الجيدة التي تساعد في اكتشاف مدى إصابتك بهذا المرض النفسي الذي يعاني منه الكثيرون، لذلك إذا بدأت المشاعر السلبية والحزن في التأثير على حياتك اليومية وعلاقاتك بشكل سلبي بالآخرين، جرب اختبار الاكتئاب والإجابة عن أسئلة هذا الاختبار لتحديد أفضل الطرق المناسبة لك لعلاج الاكتئاب، وفقا لموقع " المجلة الطبية البريطانية".

اختبار الاكتئاب

اختبار الاكتئاب له بعض الشروط التي يجب القيام بها عند اتخاذ قرار الخضوع للاختبار، ومن أهمها الصدق من أجل تحقيق أدق النتائج، ويجب أن تحدد الإجابة الأكثر ملاءمة لكل سؤال، للمساعدتك في رحلة العلاج والتعافي من الإكتئاب.



اختبار الاكتئاب هو مجموعة من الأسئلة التي تساعد في تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من أعراض الاكتئاب أم لا، ومن هذه الأسئلة التالي:



1. هل تشعر بالحزن أو اليأس أكثر من 2 أسابيع؟

2. هل لاحظت عدم الرغبة في اهتمامك بالأنشطة التي تستمتع بها؟

3. هل تشعر بالتعب أو النقص في الطاقة؟

4. هل لاحظت تغييرات في شهيتك أو وزنك؟

5. هل تشعر بالذنب ؟

6. هل تشعر بالعزلة أو الانطواء؟

7. هل لاحظت صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات؟

8. هل تشعر بالغضب أو الإحباط؟

9. هل لاحظت تغييرات في نمط النوم؟

10. هل تشعر بالرغبة في الإضرار بنفسك أو الآخرين؟

اختبار الاكتئاب

اختبار الاكتئاب يعد من الأمور التي تتطلب منك القيام بالإجابة بصدق عن الأسئلة المطروحة، ولمعرفة الإجابة الصحيحة عن إذا كنت مصاب بالإكتئاب أم فإذا كانت إجابتك أكثر من 5 أسئلة بنعم فهذا يعني أنك مصاب بالاكتئاب وينبغى الذهاب للطبيب النفسي لمساعدتك في العلاج.

اختبار الاكتئاب يساعد في تحديد هذا الاضطراب النفسي الذي يسبب الكثير من الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب به مثل العزلة والخوف والقلق البالغ والاضطرابات النفسية وصعوبة اتخاذ القرارات، الشعور بالحزن الدائم والتقلبات المزاجية الحادة، مع الرغبة في الانعزال والتأثير بشكل واضح على عمليات الجسم الحيوية وإظهار أعراض جسدية نتيجة هذا الاكتئاب مثل آلام الجسم المتكررة غير المبررة.

