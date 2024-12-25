شكرا لقرائتكم خبر عن قوى قلبك بـ13 نصيحة يومية بسيطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأربعاء، 25 ديسمبر 2024 08:00 ص
القلب يحتاج للحفاظ على صحته وسلامته، فلا يمكن أن تتبع أنظمة غذائية وحياتية خاطئة ويكون قلبك في مأمن من الأمراض والمشاكل.ووفقًا لتقرير نشر في موقع ماونت اليزابيث، فإن هناك مجموعة من النصائح والعادات التي يجب أن تتبعها كي تجعل قلبك في مأمن من كل المشكلات الصحية والتي من أهمها اضطرابات ضربات القلب مشكلات القلب، وأمراض الأوردة والشرايين وغيرها.حافظ علي صحة قلبك
تابع التقرير أن هذه النصائح سوف تساعد على الحفاظ على قلبك في من الاضطرابات والتوترات:
- التوازن والاتزان في كل ما تأكله ويدخل جسمك، لأن الطعام المتزن واتباع نظام غذائي متوازن يحافظ على قوه قلبك بطبيعة سريان الدم فيه، احرص على الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 والفواكه والخضراوات الأطعمة النباتية، وتقسيم الوجبات والاهتمام بالوجبات الصغيرة وعدم الإفراط في تناول الكثير من الطعام
- الهدوء والاسترخاء والراحة النفسية هما سر التمتع بقلب قوي لأنها تحافظ على صحة القلب من المفاجآت والمشكلات التي يمكن أن تصيبه نتيجة الضغوط.
- الاضطرابات النفسية عالجها بشكل سريع فاكتئابك وحزنك وقلقك كلها يجب أن تسيطر عليها حتى لا تؤثر على صحة قلبك بشكل مباشر.
- اضبط مستوى سكر الدم وضغط الدم لديك فلا تهمل أبدًا متابعتهما وأى مرض مزمن تعاني منه ويجب أن تعالجه باستمرار.
- أي مشكلات عائلية أو قصور في القلب عائلي يجب أن تتابع لدى الطبيب المختص.
- خفف من كل ما هو ضار بقلبك مثل السكر والملح والدقيق هذه السموم البيضاء تؤثر على صحتك بشكل واضح وعلى وزنك أيضًا.
- حاول الحفاظ على وزنك الصحي حتى لا يؤثر على صحة قلبك.
- قم بالكشف المبكر عن أمراض القلب ووظائفه فهذا الأمر يقيك مبكرًا من الإصابة بأية مشكلة.
- التدخين وشرب وتناول الأطعمة غير الصحية يؤثر وبشدة على سلامة القلب وعمله ووظائفه
- الخمول والأعمال المكتبية قد تؤثر على صحة قلبك لذا حاول على الدوام النشاط والحيوية والحفاظ على لياقتك.
- مارس الرياضات التي تحافظ على صحة القلب مثل المشي على سبيل المثال
- الاسترخاء والهدوء وتمارين التنفس تساعد بشكل كبير على التمتع بصحة قلبية جيدة
- اضبط هرموناتك وإذا كان بها أي خلل فعليك باستشاره المختص
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