شكرا لقرائتكم خبر عن قوى قلبك بـ13 نصيحة يومية بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القلب يحتاج للحفاظ على صحته وسلامته، فلا يمكن أن تتبع أنظمة غذائية وحياتية خاطئة ويكون قلبك في مأمن من الأمراض والمشاكل.ووفقًا لتقرير نشر في موقع ماونت اليزابيث، فإن هناك مجموعة من النصائح والعادات التي يجب أن تتبعها كي تجعل قلبك في مأمن من كل المشكلات الصحية والتي من أهمها اضطرابات ضربات القلب مشكلات القلب، وأمراض الأوردة والشرايين وغيرها.

حافظ علي صحة قلبك

تابع التقرير أن هذه النصائح سوف تساعد على الحفاظ على قلبك في من الاضطرابات والتوترات: