شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة تساعدك في الحفاظ على وزنك فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

الرغبة الشديدة في تناول الطعام خلال فصل الشتاء قد تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة، ولكن تناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا ، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض الأطعمة التي تساعد على فقدان الوزن خلال الشتاء وفي نفس الوقت لذيذة ومليئة بالعناصر الغذائية، ومنها:

- البطاطا الحلوة

هي واحدة من أفضل الأطعمة الشتوية لإنقاص الوزن فغنية بالألياف، التي تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، وتقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، وتدعم دراسة نُشرت في مجلة Nutrients فوائدها في إنقاص الوزن. تحتوي هذه الأطعمة الشتوية على فيتامينات أساسية مثل A وC والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ويمكنها الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتنظيم عملية التمثيل الغذائي لديك.

- الجزر

الجزر هو أحد الأطعمة المفضلة في فصل الشتاء لفقدان الوزن، والجزر منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف، وهو مثالي لتقليل وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition and Metabolic Insights . كونه إضافة مثالية للحساء أو يؤكل نيئًا كوجبة خفيفة، فإن حلاوته الطبيعية تجعل الجزر مُرضيًا، كما أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

- الخضرلوات الورقية الخضراء

السبانخ والكرنب واللفت وغيرها من الخضراوات الورقية الخضراء منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن، ومن السهل إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأطباق وإضافة أساسية إلى قائمة الأطعمة الشتوية لإنقاص الوزن. هذه الخضراوات مليئة بالألياف، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم.

- البنجر

البنجر من الأطعمة المغذية الأخرى في فصل الشتاء والتي تساعد على إنقاص الوزن، حيث يمكن أن تساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن البنجر منخفض السعرات الحرارية وعالي المحتوى المائي والبروتين والألياف - وكلها ضرورية لفقدان الوزن. يدعم البنجر عملية الهضم، ويحد من الجوع، ومن المعروف أيضًا أنه يحسن تدفق الدم وصحة القلب.

- المكسرات والبذور

على الرغم من أن المكسرات والبذور غنية بالسعرات الحرارية، إلا أنها مليئة بالدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يجعلها إضافة ممتازة لقائمة الأطعمة الشتوية لفقدان الوزن عند تناولها باعتدال، تعد اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين خيارات رائعة للحد من الجوع والحفاظ على مستويات طاقة ثابتة. يمكن أن يؤدي تناول حفنة منها إلى إشباع جوعك وتقليل إغراء الأطعمة غير الصحية ذات السعرات الحرارية العالية.

- الشوفان

الشوفان، أحد أفضل الأطعمة الشتوية لإنقاص الوزن، ليس صحيًا فقط بل إنه أيضًا خيار رائع ومُرضٍ لوجبة الإفطار، فذكرت دراسة نُشرت في Current Nutrition Reports أن الشوفان يمكنه تنظيم الهرمونات لقمع الجوع والمساعدة في إدارة الشهية والوزن، و نظرًا لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان، ينظم الشوفان مستويات السكر في الدم ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- القرع

القرع هو إضافة رائعة للعديد من الأطعمة الشتوية لفقدان الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها رائعة لملئك وتعزيز الهضم. كما أنها مليئة بالفيتامينات الأساسية A و C، والتي تساعد في تعزيز المناعة خلال فصل الشتاء .

- الفواكه الحمضية

على الرغم من أن الشتاء قد يبدو وكأنه نهاية موسم التوت، إلا أن الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الأخضر تتوافر بكثرة خلال هذا الوقت. هذه بعض من أفضل الأطعمة الشتوية لفقدان الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بفيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة. تساعد هذه العناصر الغذائية في دعم نظام المناعة الصحي وتحسين الهضم والمساعدة في إنقاص الوزن.

