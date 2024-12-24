شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات شادى شامل.. أبرز الإجراءت التجميلية التى يلجأ لها الرجال والان مع تفاصيل الخبر

تصدر الفنان شادي شامل محركات البحث بسبب تصريحاته حول الرتوش التجميلية التي يجريها عدد من الفنانين الرجال، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال شادي شامل إنه كبر فى السن وملامحه تغيرت وأنه "ماشالش وشه وركب وش تاني"، وعن وصف تغير ملامحه بسبب عمليات التجميل، قال شادى شامل إن لفظ عملية تجميل كبير ولا يتناسب مع ما يجريه من "رتوش" على حد وصفه.

لماذا يلجأ بعض الرجال للجراحات والإجراءات التجميلية مع التقدم في العمر؟!

أجاب تقرير نشر في موقع American board cosmetics surgery، مؤكدا على أن السبب الأقوى والأرجح لخضوع بعض الرجال لجراحات التجميل تأتي في المقدمة لأسباب علاجية وأخرى لأسباب تجميلية.

تابع التقرير موضحا أن حقن البوتوكس مع التقدم في العمر يلجأ إليها بعض الرجال لاستعادة حجم الدهون في الوجه، فضلا عن تنعيم التجاعيد، التخلص من ندبات حب الشباب، وتغيير شكل الأنف وهو من الإجراءات السريعة التي تناسب أغلب الرجال.



أسباب عمليات التجميل للرجال أسباب عمليات التجميل للرجال

البعض الآخر يلجأ أيضا لعمليات وجراحات تجميلية في الوجه وفي الجسم بعضها يتعلق بتقليل الدهون وشفط الدهون، والبعض الآخر يتعلق بتجميل الوجه بجراحات حقيقية للتخلص من الجلد المترهل وعلامات الزمن والجلد المترهل حول الجفون والذقن والرقبة، كذلك لشد الجفون المتدلية وغالبا ما تزيد هذه الجراحات في الرجال بعد عمر الخمسين لمعالجة الشيخوخة.

تابع التقرير موضحا ايضا، أن بعض الرجال يلجأ إلى خطط العلاج الشاملة لمكافحة الشيخوخة بدلا من الإجراءات التجميلية والتي تتضمن العلاج الهرموني بهرمون التستوستيرون والبلازما والصفائح الدموية وغيرها من الإجراءات التجميليه للعناية بالجلد والبشرة والظهور بمظهر شبابي قليلا.

في سياق آخر أكد تقرير نشر في موقع plastic surgery أن أغلب الإجراءات التجميلية المنتشرة بين الرجال تنحصر فى: