صحة ورشاقة

بعد تصريحات شادى شامل.. أبرز الإجراءت التجميلية التى يلجأ لها الرجال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياس

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 08:00 م

تصدر الفنان شادي شامل محركات البحث بسبب تصريحاته حول الرتوش التجميلية التي يجريها عدد من الفنانين الرجال، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال شادي شامل إنه كبر فى السن وملامحه تغيرت وأنه "ماشالش وشه وركب وش تاني"، وعن وصف تغير ملامحه بسبب عمليات التجميل، قال شادى شامل إن لفظ عملية تجميل كبير ولا يتناسب مع ما يجريه من "رتوش" على حد وصفه.

 

لماذا يلجأ بعض الرجال للجراحات والإجراءات التجميلية مع التقدم في العمر؟!

 

أجاب تقرير نشر في موقع American board cosmetics surgery، مؤكدا على أن السبب الأقوى والأرجح لخضوع بعض الرجال لجراحات التجميل تأتي في المقدمة لأسباب علاجية وأخرى لأسباب تجميلية.

 

تابع التقرير موضحا أن حقن البوتوكس مع التقدم في العمر يلجأ إليها بعض الرجال لاستعادة حجم الدهون في الوجه، فضلا عن تنعيم التجاعيد، التخلص من ندبات حب الشباب، وتغيير شكل الأنف وهو من الإجراءات السريعة التي تناسب أغلب الرجال. 

 

شادى شامل: شاركت فى 4 مشاهد فى

أسباب عمليات التجميل للرجال 

 

البعض الآخر يلجأ أيضا لعمليات وجراحات تجميلية في الوجه وفي الجسم بعضها يتعلق بتقليل الدهون وشفط الدهون، والبعض الآخر يتعلق بتجميل الوجه بجراحات حقيقية للتخلص من الجلد المترهل وعلامات الزمن والجلد المترهل حول الجفون والذقن والرقبة، كذلك لشد الجفون المتدلية وغالبا ما تزيد هذه الجراحات في الرجال بعد عمر الخمسين لمعالجة الشيخوخة.

 

تابع التقرير موضحا ايضا، أن بعض الرجال يلجأ إلى خطط العلاج الشاملة لمكافحة الشيخوخة بدلا من الإجراءات التجميلية والتي تتضمن العلاج الهرموني بهرمون التستوستيرون والبلازما والصفائح الدموية وغيرها من الإجراءات التجميليه للعناية بالجلد والبشرة والظهور بمظهر شبابي قليلا. 

 

في سياق آخر أكد تقرير نشر في موقع plastic surgery أن أغلب الإجراءات التجميلية المنتشرة بين الرجال تنحصر فى:

 

  • البوتوكس في المرتبة الأولى للتخلص من خطوط الشفاه وتقليل أربطة الرقبة ورفع زوايا الفم وتصحيح الابتسامه اللثوية
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  • جراحة الجفون في مظهر الجفون السفلية والعلوية أيضا والتخلص من انتفاخ الجفون والهالات السوداء وأكياس تحت العين 
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  • دهون البطن فى  المرتبة الثالثة  من عمليات التجميل، والخصر وغيرها من المناطق التي تتكثر فيها الدهون لدى الرجال 
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  • جراحات التثدي عند الرجال من أشهر الجراحات التي يتم اجراءها بهدف علاجي لتصحيح تضخم الثدي عندهم 
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  • زراعة الشعر من الإجراءات التي يلجأ إليها الرجال عند المعاناة من الصلع وتساقط الشعر المبكر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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