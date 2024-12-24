شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات شادى شامل.. أبرز الإجراءت التجميلية التى يلجأ لها الرجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 08:00 م
تصدر الفنان شادي شامل محركات البحث بسبب تصريحاته حول الرتوش التجميلية التي يجريها عدد من الفنانين الرجال، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال شادي شامل إنه كبر فى السن وملامحه تغيرت وأنه "ماشالش وشه وركب وش تاني"، وعن وصف تغير ملامحه بسبب عمليات التجميل، قال شادى شامل إن لفظ عملية تجميل كبير ولا يتناسب مع ما يجريه من "رتوش" على حد وصفه.
أجاب تقرير نشر في موقع American board cosmetics surgery، مؤكدا على أن السبب الأقوى والأرجح لخضوع بعض الرجال لجراحات التجميل تأتي في المقدمة لأسباب علاجية وأخرى لأسباب تجميلية.
أسباب عمليات التجميل للرجال
في سياق آخر أكد تقرير نشر في موقع plastic surgery أن أغلب الإجراءات التجميلية المنتشرة بين الرجال تنحصر فى:
- البوتوكس في المرتبة الأولى للتخلص من خطوط الشفاه وتقليل أربطة الرقبة ورفع زوايا الفم وتصحيح الابتسامه اللثوية
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- جراحة الجفون في مظهر الجفون السفلية والعلوية أيضا والتخلص من انتفاخ الجفون والهالات السوداء وأكياس تحت العين
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- دهون البطن فى المرتبة الثالثة من عمليات التجميل، والخصر وغيرها من المناطق التي تتكثر فيها الدهون لدى الرجال
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- جراحات التثدي عند الرجال من أشهر الجراحات التي يتم اجراءها بهدف علاجي لتصحيح تضخم الثدي عندهم
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- زراعة الشعر من الإجراءات التي يلجأ إليها الرجال عند المعاناة من الصلع وتساقط الشعر المبكر
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