شكرا لقرائتكم خبر عن دواء جديد يظهر نتائج واعدة للوقاية من الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

ابتكر علماء الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب دواء جديداً، تمت الموافقة عليه مؤخرًا للوقاية من الصداع النصفي، بحسب موقع "تايمز ناو".وتناولت الدراسة عقار أتوجيبانت، وهو مضاد لمستقبلات الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP)يتم تناوله عن طريق الفم.

قال مؤلف الدراسة ريتشارد ب. ليبتون، البروفيسور بكلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، وزميل الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب: "مع وجود العديد من الأدوية الحالية للوقاية من الصداع النصفي، يستغرق الأمر وقتًا للعثور على الجرعة المناسبة للفرد وقد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر حتى تكون أكثر فعالية".

وتابع قائلاً "يستسلم بعض الأشخاص ويتوقفون عن تناول الأدوية قبل أن يصلوا إلى هذه النقطة، بالإضافة إلى ذلك، يعاني العديد من الأشخاص من آثار جانبية مع العلاجات الحالية، لذا يعد تطوير هذا الدواء الجديد الذى يعمل بشكل فعال وسريع أمرًا بالغ الأهمية."

في الدراسة، كان الأشخاص الذين يتناولون عقار أتوجيبانت أقل عرضة للإصابة بالصداع النصفي في اليوم الأول من تناول الدواء مقارنة بأولئك الذين يتناولون دواء وهميًا.

كما كان لديهم عدد أقل من الصداع النصفي في الأسبوع خلال كل من الأسابيع الأربعة الأولى من الدراسة وعدد أقل من الصداع النصفي أثناء الدراسة بشكل عام مقارنة بمن يتناولون دواء وهميًا.

في هذه الدراسة، نظر الباحثون إلى البيانات من ثلاث تجارب حول سلامة وفعالية الدواء على مدى 12 أسبوعًا للتركيز على مدى سرعة ظهور التحسنات.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الدواء كانوا أقل عرضة للإصابة بالصداع النصفي بنسبة 61% في التجربة الأولى، وأقل عرضة بنسبة 47% في التجربة الثانية، وأقل عرضة بنسبة 37% في التجربة الثالثة.

بالنسبة للتجربتين الأوليين، كان لدى الأشخاص الذين تناولوا عقار أتوجيبانت متوسط يوم واحد أقل من الصداع النصفي في الأسبوع، مقارنة بمتوسط أقل من نصف يوم في الأسبوع لأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

بالنسبة للتجربة الثالثة، انخفض متوسط أيام الصداع النصفي في الأسبوع بنحو 1.5 يوم لأولئك الذين تناولوا الدواء مقارنة بحوالي يوم واحد لأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

أظهر الأشخاص الذين تناولوا عقار أتوجيبانت أيضًا تحسنًا في تقييمات مدى تأثير الصداع النصفي على أنشطتهم وجودة حياتهم بشكل عام مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الدواء الوهمي.

قال ليبتون: "الصداع النصفي هو ثاني سبب رئيسي للإعاقة في عموم السكان والسبب الرئيسي للإعاقة لدى الشابات، حيث يبلغ الأشخاص عن آثار سلبية على علاقاتهم وتربيتهم ومهنهم ومالهم".

وأضاف "إن وجود علاج يمكن أن يعمل بسرعة وفعالية يعالج حاجة أساسية".