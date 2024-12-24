شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب الماء للجسم والكمية الموصى بها والان مع تفاصيل الخبر



فوائد شرب الماء تساوي الحفاظ علي حياة الشخص، حيث إن الجسم يحتوي على نسبة عالية من الماء، وللبقاء على قيد الحياة، والحماية من الفيروسات والبكتيريا احرص على شرب الماء للحصول علي فوائدها.



فوائد شرب الماء كثيرة، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع Mayo Clinic.

فوائد شرب الماء

فوائد شرب الماء للصحة العامة، منها:

-ترطيب الجسم

من فوائد شرب الماء جعل الجسم خاليا من الإصابة بالجفاف، وهذا يساهم في الحماية من الهبوط والتعب الشديد بالجسم.

-التخلص من الوزن الزائد

شرب الماء يجعلك تتخلص من الوزن الزائد، وهذا لأن الماء تجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة، وأيضا تعمل علي تنقية الجسم من الشوائب والسموم.

-تجديد خلايا البشرة

شرب الماء يجدد خلايا البشرة، والحماية من ظهورها في سن متقدم، فتعمل الماء على الحماية من التعرض لهبوط الجلد، وتعمل علي شده وزيادة إفراز الكولاجين مما تجعلك تظهر بشكل أصغر.

-التقليل من التوتر والضغط النفسي

من فوائد شرب الماء تحسين الحالية النفسية، والحد من الشعور بالتوتر والقلق والضغط النفسي، ولذا لا تتردد في تناولها.

-يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المثانة

الماء يعمل علي زيادة إدرار البول، ولذا تناولها يحد من التعرض للإصابة بالتهاب المثانة.

-تحسن وظائف الكلى

تناول الماء بكثرة يعمل على تخلص الكلى من النفايات الموجودة بالجسم، ولذا تناولها حماية للكلى من التعرض لأي مضاعفات صحية.

-تحسن صحة الأمعاء

الماء تعمل علي تقليل فرص الإصابة بالإمساك أو انتفاخ الأمعاء.

- يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

تعمل الماء علي تجديد الخلايا الداخلية للمفاصل، ولذا تناولك لها يحد من التعرض للالتهاب.

- يحسن الأداء الرياضي

عند ممارسة التماريين الرياضية، عليك تناول الماء، لأنها تساهم بشكل ملحوظ في تحسن الأداء الرياضي، وجعلك أكثر نشاطا وحيوية، والحد من الإجهاد.

-يحسن جودة النوم

الماء يعمل علي تنقية الجسم من السموم، وتطهيره، وهذا يساهم بشكل كبير في تحسن جودة النوم، والحصول علي قسط جيد.

فوائد شرب الماء..ما هي الكمية الموصى بها يوميا؟

1. الرجال: 3.7 لترات يومياً.

2. النساء: 2.7 لترات يومياً.

3. الحوامل: 3 لترات يومياً.

4. المرضعات: 3.8 لترات يومياً.

فوائد شرب الماء..ما هو أفضل أوقات لتناولها؟

1. اشرب الماء بكثرة عند الاستيقاظ.

2. اشرب الماء قبل الأكل.

3. تجنب شرب الماء البارد بشكل مفرط.

4. اشرب الماء ببطء.

