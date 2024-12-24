شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة تصرفك تنقذ حياة.. تعمل إيه لو شخص قدامك جاله غيبوبة سكر والان مع تفاصيل الخبر

قد تكون غيبوبة السكر أسوأ كابوس بالنسبة لمريض السكر، و"ماذا يحدث أثناء الغيبوبة السكرية؟" هو سؤال شائع قد يخطر ببالك، الغيبوبة السكرية هي إحدى المضاعفات الخطيرة لمرض السكر والتي تؤدي إلى فقدان الوعي، يمكن أن تتطور الغيبوبة السكرية إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل غير طبيعي (ارتفاع سكر الدم) أو منخفضة بشكل خطير (نقص سكر الدم).ماذا يحدث عندما تدخل في غيبوبة سكرية؟

وفقا لموقع " megawecare"، إذا دخلت في غيبوبة سكرية، فأنت لا لا تستطيع الاستيقاظ أو الاستجابة للمشاهد أو الأصوات أو المحفزات الأخرى، يمكن أن تهدد غيبوبة السكر الحياة إذا تُرِكَت دون علاج.

علامات وأعراض الغيبوبة السكرية

عادة ما يتم الشعور بارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم قبل حدوث الغيبوبة السكرية.

علامات وأعراض الغيبوبة السكرية عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا، فقد تواجه ما يلي:

التعب

الغثيان والقيء

كثرة التبول

ضيق في التنفس

زيادة العطش

جفاف الفم

ألم المعدة

نبضات قلب سريعة

عندما يكون مستوى السكر في الدم منخفضًا جدًا، فقد تواجه ما يلي:

تعب

ضعف

التعرق

الجوع

غثيان

الارتعاش أو العصبية

قلق

الدوخة أو الدوار

صعوبة في الكلام والارتباك

يمكن لبعض الأشخاص، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لفترة طويلة، أن يصابوا بحالة تسمى عدم الوعي بنقص السكر في الدم، والتي تمنعهم من التعرف على إشارات التحذير من انخفاض نسبة السكر في الدم.

قم باختبار نسبة السكر في الدم إذا لاحظت أي علامات ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، ثم قم بتعديل خطة علاج مرض السكري وفقًا لذلك.

خطوات الإسعافات الأولية لمساعدة شخص يعاني من غيبوبة انخفاض السكر

إذا واجهت وجود شخص من زملائك يعانى من غيبوبة السكر يمكن اتباع التالى:

1. ساعد الشخص على الراحة وأعطهم شيئًا سكريًا لتناوله أو مشروبًا غير غذائي.

2. إذا استجاب بشكل جيد، أعطه المزيد من الأطعمة السكرية.

3. إذا لم تتحسن حالة المريض، يجب الاتصال بالطوارئ.

ماذا يجب إعطاء مريض غيبوبة السكر

يمكنك إعطاء مشروبات سكرية مثل عصير الليمون وعصير الفاكهة والمشروبات الرياضية، والأطعمة الحلوة مثل حلوى الجيلي والشوكولاتة ومكعبات السكر.

قد يحمل الشخص أيضًا جل أو أقراص جلوكوز.

تجنب إعطائهم مشروبات دايت، لأنها لن تحتوي على أي سكر ولن تساعدهم.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

الغيبوبة السكرية هي حالة طبية طارئة، تأكد من الاتصال بالطوارئ إذا كنت تعاني من أعراض ارتفاع أو انخفاض السكر في الدم بشكل لا يصدق وتخشى أن تفقد الوعي.

اتصل بطلب المساعدة الطارئة إذا أصيب أحد الأشخاص معك ويعاني من مرض السكري بالإغماء.

تأكد من إبلاغ المستجيبين بأن الشخص فاقد الوعي يعاني من مرض السكري.

علاج غيبوبة السكر

يلزم العلاج الفوري إذا دخلت في غيبوبة سكرية، فقد يحدث تلف في المخ أو الوفاة إذا حدث أي تأخير في الاستجابة.

إذا كان مستوى السكر في الدم لديك مرتفعًا جدًا، فسوف تتلقى ما يلي:

السوائل الوريدية

مكملات الفوسفات والصوديوم والبوتاسيوم

الانسولين

إذا كان مستوى السكر في الدم لديك منخفضًا جدًا، فسوف تتلقى ما يلي:

حقن الجلوكاجون (هرمون لزيادة نسبة السكر في الدم)

السوائل الوريدية

محلول دكستروز 50%

