شكرا لقرائتكم خبر عن فى فترة الامتحانات ..النصائح الفعالة للطلاب لتعزيز نفسيتهم والتخلص من القلق والان مع تفاصيل الخبر

خلال فترة الامتحانات العصيبة التي يقع فيها الطالب تحت ضغط الامتحانات ومشاعر الخوف والتوتر، يجب أن يتسلح بمجموعة من النصائح النفسية التي تجعله أكثر قدرة على تخطي تلك المشاعر السلبية، والتركيز على أهدافه من حيث الدراسة والاستذكار.

فترة الامتحانات

فوفقا لتقرير نشر فى موقعstrategic psychology الكثير من النصائح يمكنها أن تعزز من صحة الطالب النفسية، وتجعله أكثر قدرة على تخطى المشاعر السلبية التى تتعلق بالخوق والقلق العام والترقب للمواد والامتحانات.

حدد موادك الدراسية ومهامك المطلوبة منك بشكل سليم وجدى، ومرتب ومنظم، في كل جداول على سبيل المثال، هذا الأمر من شأنه أن يخفف عليك الضغط النفسى.

ادرس ببساطة لا بقلق بالغ، كن أكثر هدوءا ولا تزيد من شعورك بالتوتر فتتأثر قدراتك المخية.

خصص لنفسك وقتا مستقطعا من اليوم، ثابت لا تغيره، ولا تمتنع عنه، لتغيير حالتك النفسية، من خلال الاستمتاع بهواية أو بفعل شيء محبب لك.

النشاط اليومى من خلال التمشية أو الرياضة أو الاستماع لشى محبب لك وأنت تتحرك، يساعد على تعزيز حالتك المزاجية الجيدة.

النوم الجيد يعنى نفسية جيدة، وصحة عقلية واستذكار جيد أيضا.

اطلب المساعدة إذا كنت تحتاج لها، فلا تكثر المهام على عاتقك، اطلب من الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة، وكذا الطبيب النفسى إذا كان قلقك خارج عن ارادتك ولا تتمكن من إيقافه والسيطرة عليه.

اهتم بتخفيف حدة الضغط من خلال مشاركة أسرتك وجباتهم العائلية، ونزهاتهم.

هيئ مكانك الذى تقوم فيه بالمذاكرة ليسعدك وتكون في حالة نفسية أفضل، قم بتنظيفه.

نصائح للطلاب خلال فترة الإمتحانات