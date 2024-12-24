شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. بلاش تطلعى الدكتورة اللى جواكي واعرفى امتى تدى لطفلك دوا كحة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إيمان ضيف، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة جامعة القاهرة، إن الكحة عرض لأمراض كثيرة منها كحة بسيطة ومطلوبة لإخراج جسم غريب من الرئة، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هناك اكثر من 50 ألف حالة تسمم سنويا بسبب أدوية الكحة بدون استشارة الطبيب.

وأوضحت أن إعطاء الطفل بعض أدوية البرد الشائعة "غير المضادة للحساسية" يمكن أن تسبب توقف عضلة القلب والتشنجات، كما أن أدوية الكحة أيضاً بدون استشارة الطبيب قد تزيد حالة طفلك سوءاً وتكون خطر على طفلك في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن بعض أدوية الكحة تسبب اختناق للطفل في حالة كان الطفل يعانى من الكحة الخنجرية، مضيفة أنه فى حالات حساسية الصدر لو الطفل عنده بلغم أو افرازات في الجهاز التنفسي السفلى لو أعطت له الأم مهدئ السعال يعوق خروج البلغم ويزيد الكحة سوءا.

وتابعت قائلة أن أدوية الكحة يجب أن تكون تحت اشراف طبي، مضيفة أنه حتى لو دواء الكحة دواء عشبي يكون فيه نسبة مذيبات البلغم التي قد تزيد الكحة عند الطفل في بعض الحالات.

ونصحت الدكتور إيمان ضيف الأمهات باتباع الطرق الطبيعية في البداية عند ظهور أعراض البرد على الطفل مثل: الراحة التامة للطفل وشرب السوائل الدافئة والخضروات الطازجة والنوم الجيد مع الأعشاب الطبيعية والعسل وفى حالة لم يستجيب الطفل لهذه العلاجات يمكنها أن تعطى للطفل دواء مضاد للهيستامين.

وأشارت إلى أنه يجب الذهاب للطبيب في بعض الحالات منها إذا كان عمر الطفل أقل من سنة أو إذا لم يستجيب للعلاج لفترة من الوقت أو وجود أعراض ارتفاع درجة حرارة الطفل مع الكحة.