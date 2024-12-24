شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تفقد الوعى بعد تناول 4 لترات من الماء فى الصباح.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

يُعتبر الماء أساس الحياة، وشرب الكثير من الماء أمرًا ضروريًا من أجل حياة صحية، حيث إنه لازم لعمل جميع أعضاء الجسم بكفاءة، ولكن الإفراط أيضًا في شرب الماء عن القدر المسموح به قد يضر صحتك وقد يصل الأمر لحد تهديد حياتك، وهو ما حدث مع امرأة مؤخرًا، حيث تناولت ما يصل إلى 4 لترات من الماء في الصباح لإزالة السموم من الجسم، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

من جانبه، نشر الطبيب الهندى سودهير كومار، الذي يحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، المختلفة، مؤخرًا منشورًا عن سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا كادت أن تفقد حياتها بسبب شرب الكثير من الماء في الصباح لإزالة السموم من جسدها، اعتقادًا منها أن شرب الكثير من الماء بعد الاستيقاظ من شأنه أن يزيل جميع النفايات والسموم من الجسم مما يجعلها أكثر صحة، بالإضافة إلى ذلك، فهو يجدد بشرتها ويجعلها أكثر مرونة، وبالرغم من أن هذه الفوائد حقيقية لشرب الماء إلا أن الإفراط في تناول كمية كبيرة من الماء كان أن يفقدها حياتها.

وأوضح التقرير أن هذه السيدة شربت حوالى 4 لترات من الماء في الصباح بعد الاستيقاظ، وفي غضون ساعة، أصيبت بأعراض الصداع والغثيان والقيء مرة واحدة، وبعد دقائق قليلة، شعرت بالارتباك وعدم التوازن، ثم أعقب ذلك نوبة صرع وفقدان للوعى، وتم تشخيص حالتها بنقص صوديوم الدم الناجم عن التسمم بالماء، حيث أشار الدكتور سودهير أن مستوى الصوديوم في مصل المرأة انخفض إلى 110 مليمول/لتر، بينما المعدل الطبيعي يتراوح بين 135 و145 مليمول/لتر.

وتم نقل السيدة إلى وحدة العناية المركزة، وتم تصحيح نقص صوديوم الدم لديها على مدى ثلاثة أيام واستجابت للعلاج، وعادت لحالتها الطبيعية، حيث غادرت المستشفى في اليوم الرابع".

فيما يلى.. الكمية الصحيحة الموصى بها لشرب الماء دون مضاعفات:

من الأفضل أن تستهلك 2-3 لتر من الماء، ولكن تعتمد كمية الماء التي يجب على الشخص أن يشربها للحصول على جسم صحي على عدة عوامل، بما في ذلك العمر والوزن ودرجة الحرارة ومستويات النشاط، حيث يجب ضمان الترطيب الكافى من خلال شرب كمية الماء الموصى بها بما يتفق مع الأنشطة اليومية.

فعلى سبيل المثال، قد يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أو يعيشون في مناخات حارة إلى المزيد من الماء للتعويض عن فقدان السوائل من خلال العرق، ومن ناحية أخرى، قد يحتاج أولئك الذين يستهلكون المزيد من الكافيين أو الكحول إلى المزيد من الماء لمواجهة آثار الجفاف لديهم، وبالمثل، تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى زيادة احتياجات الماء لدعم وظائف الجسم وإنتاج الحليب.

في النهاية، الاستماع إلى جسمك هو المفتاح، والعطش هو إشارة طبيعية تشير إلى أن جسمك يحتاج إلى الماء، ويمكن أن يكون لون البول مؤشرًا جيدًا لحالة الترطيب لديك أيضًا، حيث يشير البول الصافي أو الأصفر الفاتح عادةً إلى الترطيب المناسب، بينما يشير البول الأصفر الداكن إلى الجفاف، لذلك من الضروري موازنة تناول الماء طوال اليوم، بدلاً من الشرب المفرط دفعة واحدة، لضمان بقاء الجسم رطبًا بشكل كافى لأداء وظائفه على النحو الأمثل دون ضرر أو مضاعفات.