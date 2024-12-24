كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - الذكاء الاصطناعي ليس جديداً في مجال التعليم، لكنه من المقرر أن يغير قواعد اللعبة بعدة طرق. حيث يعد تدريس اللغة، من بين مجالات أخرى، تؤثر بشكل أعمق على الطريقة التي يتعلم بها أطفالنا اللغة، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم تجارب تعليمية مخصصة؛ ويمكنه تعزيز تقييم اللغة من خلال التصنيف الآلي والملاحظات وتسهيل ممارسة اللغة بتفاصيلها، من خلال برامج الدردشة وأدوات معالجة اللغة.

يمكن للمنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أيضاً تحليل بيانات الطلاب لتصميم خطط الدروس، ما يجعل تعلم اللغة أكثر فعالية وجاذبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي كسر الحواجز اللغوية من خلال طرق متعددة، مما يجعل تعليم اللغة أكثر سهولة في الوصول إلى جميع أطفال العالم،. لذلك، في هذا الموضوع سوف نستكشف ونكتسب المعرفة الأساسية حول ماهية الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات للأطفال.



ChatGPT مع الصوت للطلاب



ChatGPT مع الصوت للطلاب



يعد ChatGPT مع التكامل الصوتي أداة تغيير قواعد اللعبة لمتعلمي اللغة، حيث يوفر طريقة تفاعلية لممارسة مهارات التحدث والاستماع عند الطفل. تتيح هذه الأداة للطلاب المشاركة في محادثات شفهية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة مواقف الحوار في الحياة الواقعية.

كيفية استخدامه

ممارسة التحدث: يمكن للطلاب ممارسة مهارات التحدث لديهم من خلال إجراء محادثات مع ChatGPT، وتلقي ملاحظات فورية حول النطق والقواعد.

فهم الاستماع: التفاعل مع الاستجابات المنطوقة لتحسين مهارات الاستماع وفهم استخدام اللغة الطبيعية.

لعب الأدوار: محاكاة السيناريوهات المختلفة، مثل طلب الطعام في مطعم أو السؤال عن الاتجاهات، لبناء الثقة في استخدام اللغة الإنجليزية في المواقف اليومية.

ميزو للطلاب

Mizou هي أداة رائعة يمكنك من خلالها إنشاء روبوت محادثة خاص بك بأهداف ومعايير تعليمية محددة، حتى يتمكن أطفالك من التفاعل معه لممارسة مهارات التحدث. كما أنها تحمي بيانات الطلاب، فهي لا تستخدم بيانات الطلاب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ولا يحتاج الطلاب إلى تسجيل الدخول لاستخدامها.

كيفية استخدامه: ما عليك سوى إنشاء حساب والبدء في إنشاء روبوت المحادثة الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدخلي أهداف التعلم والصف أو المستوى وشاهدي السحر يحدث! يمكنك أيضاً اختيار أدوار مختلفة لروبوت المحادثة - ممارسة المحادثة، ولعب الأدوار، والاختبارات التفاعلية وغير ذلك الكثير.

GetPronounce للطلاب

GetPronounce هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لمساعدة الأطفال المتعلمين على إتقان نطقهم. تقدم ملاحظات فورية على اللغة الإنجليزية المنطوقة للأطفال، مما يجعلها مورداً قيماً لتحسين الدقة واللهجة والوضوح.

كيفية استخدامه

ممارسة النطق: يمكن للطفل مقارنة نطقه مع المتحدثين الأصليين.

الملاحظات والتصحيح: سيحصل الطفل على ملاحظات مفصلة حول مجالات التحسين وممارسة الأصوات أو الكلمات المحددة التي تشكل تحدياً.

تمارين تفاعلية: سيتمكن من المشاركة في تمارين تركز على التنغيم والتوتر وإيقاع اللغة الإنجليزية.

كويزليت للطلاب

Quizlet هي أداة معززة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم على نطاق واسع لدراسة وحفظ المفردات من خلال البطاقات التعليمية للأطفال وأنماط الدراسة المختلفة. وهي من ألعاب الذكاء والتركيز، ما يجعل ميزاتها التفاعلية المفضلة لدى متعلمي اللغات.

كيفية استخدامه:

عن طريق البطاقات التعليمية: قومي بإنشاء أو استخدام مجموعات موجودة من البطاقات التعليمية لتلقين طفلك المفردات والمفاهيم.

ممارسة الاسترجاع المتباعد: وهي إحدى أكثر الطرق فعالية لتعلم وحفظ المفردات الجديدة - وتعتبر البطاقات التعليمية الرقمية مثالية لهذا الغرض.

وضع التعلم: استخدمي ميزة التعلم التكيفي في Quizlet التي تتبع تقدم طفلك وتركز على المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

الألعاب: شجعي طفلك على المشاركة في ألعاب ممتعة مثل "المطابقة" و"الجاذبية" لجعل التعلم أكثر متعة.

الاختبار: قومي بإجراء اختبارات تدريبية لتقييم معرفة طفلك واستعداده.

هل تتبعين الطريقة المثلى لتعلّم الأطفال لغات أجنبية؟

ChatGP T للأمهات اللواتي يعلمن أطفالهن

ChatGP T للأمهات اللواتي يعلمن أطفالهن



ChatGPT ، الذي طورته شركة OpenAI، هو نموذج لغة كبير متعدد الاستخدامات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الأمهات في تعليم اللغة بعدة طرق. فهو قادر على إنشاء خطط الدروس، وإنشاء مواد تعليمية جذابة، وإنشاء معايير التقييم، وتوليد الملاحظات ومحاكاة شركاء المحادثة لممارسة اللغة.

كيفية استخدامه:

تخطيط الدروس: أدخلي المواضيع أو أهداف التعلم، ويمكن لبرنامج ChatGPT إنشاء خطط درس مفصلة، كاملة بالأنشطة وأسئلة المناقشة.

إنشاء المواد: قومي بإنشاء مقاطع قراءة مصحوبة بأنشطة فهم ومفردات، ومطالبات الكتابة، وبدايات المحادثة، والاستبيانات، وفجوات المعلومات - أي شيء يمكنك التفكير فيه، فالموقع مصمم خصيصاً لمستويات كفاءة طلابك.

الأسئلة والأجوبة: استخدمي ChatGPT للرد على أسئلة الطلاب حول القواعد والمفردات واستخدام اللغة، وتقديم تفسيرات فورية ومفصلة.

عند استخدام ChatGPT، يعد توفير مطالبات مفصلة وتعليمات مخصصة أمراً بالغ الأهمية للحصول على أكثر الاستجابات فعالية وارتباطاً. تساعد المطالبات التفصيلية الذكاء الاصطناعي على فهم سياق ومتطلبات طلبك المحددة، مما يؤدي إلى مخرجات أكثر دقة وفائدة. على سبيل المثال، بدلاً من مجرد مطالبة ChatGPT "بإنشاء خطة درس"، يمكنك تحديد: "إنشاء خطة درس لفئة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية متوسطة تركز على زمن الماضي التام، بما في ذلك الأهداف والأنشطة وطرق التقييم". يساعد هذا المستوى من التفاصيل في ضمان قيام الذكاء الاصطناعي للاطفال بإنشاء محتوى يلبي احتياجاتك الدقيقة. وبالمثل، عند البحث عن تفسيرات أو أمثلة، فإن توفير السياق أو تحديد مستوى التعقيد يمكن أن يؤدي إلى استجابات أكثر تفصيلاً وارتباطاً. إن التعليمات والسياق الواضحين يجعلان ChatGPT أداة قوية في تدريس أطفالك.

الذكاء الاصطناعي بين السلبيات والإيجابيات وكيف يؤثر على حياة أطفالنا؟

أمثلة على المطالبات:

قومي بإنشاء خطة درس مدتها 45 دقيقة لفئة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية متوسطة تركز على زمن الماضي التام. يجب أن يتضمن الدرس نشاطاً للإحماء، وشرحاً مفصلاً للزمن، وأنشطة تدريب تفاعلية، وتقييماً قصيراً في النهاية. واقترحي أيضاً واجبات منزلية.

اكتبي فقرة قراءة من 300 كلمة مناسبة لمتعلمي اللغة الإنجليزية المتقدمين حول تأثيرات تغير المناخ على المدن الساحلية. قومي بتضمين خمس كلمات جديدة على الأقل ليتعلمها الطلاب، وقومي بتوفير سرد مختصر لهذه الكلمات.

اشرحي الفرق بين كلمتي "few" و"a few" من خلال ثلاث جمل أمثلة على الأقل لكل مصطلح. يجب أن يكون الشرح مناسباً لطلاب اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من المستوى المتوسط.

قومي بتطوير حوار بين شخصين يلتقيان لأول مرة في المدرسة، يجب أن يكون أحد الشخصين متحدثاً أصلياً للغة الإنجليزية، والآخر متحدثاً غير أصلي للغة الإنجليزية. يجب أن يساعد الحوار في التدرب على التعريفات.

صممي نشاطاً للتحدث لطلاب اللغة الإنجليزية كلغة ثانية للمبتدئين للتدرب على وصف روتينهم اليومي. يجب أن يتضمن النشاط قائمة بالأنشطة اليومية الشائعة، ونموذجاً لكيفية هيكلة أوصافها، ونصائح حول استخدام زمن المضارع البسيط.

يمكنك أيضاً أن تطلبي من ChatGPT النصيحة حول كيفية تحسين المطالبات الخاصة بك. على سبيل المثال:

كيف يمكنني تحسين موجه 'إنشاء خطة درس لفئة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية متوسطة' للحصول على إجابات أكثر تفصيلاً وفائدة؟

النتيجة المتوقعة: اقتراحات لإضافة تفاصيل محددة مثل مدة الدرس، ومجالات التركيز، وأنواع الأنشطة، وطرق التقييم لجعل موجهك أكثر دقة وفعالية.

تووي للأمهات اللواتي يعلمن أطفالهن

Twee هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصاً لمدرسي اللغة الإنجليزية. فهي تتيح للأمهات وللمعلمين إنشاء مجموعة متنوعة من المهام والأنشطة المصممة خصيصاً لهم على الفور. وهي تعمل بشكل جيد وبشكل خاص مع المواد الأصلية مثل مقاطع الفيديو من YouTube أو Ted Talks.

كيفية استخدامه:

أنشئي أسئلة الفهم والنصوص المكتوبة وملء الفجوات لأي مقطع فيديو على YouTube في ثوانٍ معدودة. ما عليك سوى نسخ عنوان URL من الفيديو الذي تريدين استخدامه وإنشاء أنشطة يمكنك استخدامها في الفصل الدراسي إلى جانب الفيديو على الفور.

أنشئي حوارات أو قصصاً أو رسائل أو مقالات حول أي موضوع ولأي مستوى.

أنشئي أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مفتوحة وعبارات صواب/خطأ بسرعة.

قومي بإجراء العصف الذهني لتنمية مهارات التفكير لدى الأطفال حول المفردات المتعلقة بالموضوع وإنشاء تمارين لملء الفجوات وفتح الأقواس.

قومي بتبسيط أو ترقية اللغة في النص على الفور.

Diffit للأمهات اللواتي يعلمن أطفالهن

Diffit هي أداة ذكاء اصطناعي تساعد المعلمين على إنشاء مواد تعليمية متمايزة ومصممة خصيصاً لمستويات الكفاءة المختلفة. إلى جانب Twee، تعد هذه الأداة أداة تغيير قواعد اللعبة لإنشاء مواد مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك الدقيقة، وتعمل بشكل رائع مع المواد الأصلية.

كيفية استخدامه:

أدخلي الموضوع: يمكنك ببساطة إدخال موضوع واختيار المستوى أو الصف الذي تريده، وسيقوم Diffit على الفور بإنشاء مقطع قراءة يحتوي على كلمات مفردات أساسية وأسئلة فهم. يمكنك بعد ذلك تحويل هذه إلى مجموعة متنوعة من المهام التي تركز على المفردات والقراءة والكتابة والتعاون مع أطفالك والتي يمكنك تنزيلها للطباعة أو تصديرها إلى منصات مختلفة مثل Google Classroom.

استعيني بالرابط: يمكنك أيضاً لصق رابط لمقطع فيديو على موقع Youtube أو عنوان URL لموقع ويب وسوف يتم على الفور إنشاء مقطع القراءة المصاحب والمفردات الرئيسية وأسئلة الفهم.

جدار الكلمات للأمهات اللواتي يُعلمن أطفالهن

جدار الكلمات للأمهات اللواتي يعلمن اطفالهن

Wordwall هي أداة متعددة الاستخدامات تتيح للمعلمين إنشاء أنشطة تفاعلية وجذابة لمتعلمي اللغة. سواء كنت تريدين إنشاء اختبار سريع أو لعبة مطابقة أو بحث عن الكلمات، فإن Wordwall يوفر لك مجموعة واسعة من القوالب التي يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب أهداف الدرس.

كيفية استخدامه:

الألعاب التفاعلية: قومي بتحويل قوائم المفردات الخاصة بك إلى ألعاب ممتعة وتفاعلية مثل "Match Up" أو "Whack-a-Mole"، والتي يمكن استخدامها لحل الواجب المنزلي..

الاختبارات: قومي بإنشاء اختبارات سريعة للتحقق من الفهم وتعزيز التعلم. يمكن أن تكون هذه الاختبارات على هيئة اختيارات متعددة أو إجابات صحيحة/خاطئة أو إجابات قصيرة.

الأنشطة القابلة للطباعة: قومي بإنشاء أوراق عمل وأنشطة قابلة للطباعة يمكن استخدامها في التمارين داخل الفصل الدراسي أو المهام المنزلية.

نصيحة لكل أمّ

يمكنك دمج Wordwall مع ChatGPT لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والإبداع لدى الأطفال. استخدمي ChatGPT لإنشاء قوائم بالتعريفات والمفردات، أو سلسلة من الأسئلة والأجوبة، ثم انسخيها وألصقها في قالب نشاط Wordwall. يمكن أن يوفر لك هذا التكامل الوقت ويساعدك في إنشاء مواد تعليمية أكثر تفصيلاً وشاملة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أطفالك في الدراسة.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.