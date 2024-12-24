البقع البيضاء على أسنان طفلك.. أسبابها وكيفية الوقاية منها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - منذ أن بدأ طفلك الدخول في مرحلة التسنين لأول مرة، فمن واجب الوالدين الاهتمام بصحة أسنانه، وعلى الرغم من أن أسنان الأطفال تعد أسناناً حليبية، إلا أن الحفاظ على صحتها أمر مهم فهناك العديد من الأمور التي تتداخل مع صحة أسنان الأطفال، وتعد إحدى أهم المشاكل التي غالباً ما يواجهها الأطفال هي البقع البيضاء على أسنان الأطفال، والتي يمكن أن تهدد صحة أسنانهم لأنها قد تكون علامة على تسوس أسنان الطفل، لذا من المهم معرفة السبب فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب البقع البيضاء على أسنان طفلك وكيفية الوقاية منها.

أسباب البقع البيضاء على أسنان الأطفال

تجاويف الأسنان

تجاويف الأسنان تسبب البقع البيضاء على الأسنان - الصورة من موقع AdobeStock

تعد أحد الأسباب الرئيسية للبقع البيضاء على الأسنان هي تجاويف الأسنان، فقد تؤدي الثقوب الموجودة في الأسنان إلى تلف مينا الأسنان لدى الأطفال، والتي ستظهر على شكل بقع بيضاء على أسنان طفلك، ويمكن أن تؤدي تجاويف الأسنان أيضاً إلى تكوين الجير، والذي يمكن أن يصبح مكاناً لنمو البكتيريا ويجعل الأسنان أكثر تلفاً.

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تكلس الأسنان

يمكن أيضاً أن تكون البقع البيضاء على الأسنان ناجمة عن تكلس الأسنان لدى الأطفال، ويحدث التكلس عندما يتراكم الكالسيوم والمعادن الأخرى على الأسنان، مما يشكل طبقة بيضاء تشبه البقع على الأسنان، كما يحدث التكلس أيضاً بسبب العادات السيئة مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر.

الأطعمة غير الصحية

تناول الأطعمة الحمضية مثل الصودا، وأنواع من الفاكهة مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان ويسبب تلف الطبقة الواقية للأسنان. ذلك بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بالسكر قد يسبب أيضاً تكون الترسبات الحمضية على الأسنان، ويسبب تلف المينا إذا لم يتم علاجه، وقد تصبح الأسنان عادة حساسة عند تناول الأطعمة الساخنة أو الباردة.

التسمم بالفلور

يعمل الفلورايد على تقوية مينا الأسنان والمساعدة على إزالة المعادن من المينا، ولكن إذا كانت الكمية زائدة عن الحد فقد تتسبب في تلف وتغير اللون. وقد يحدث هذا إذا كان الطفل يستهلك الكثير من الفلورايد أثناء نمو الأسنان أو يبتلع معجون الأسنان في كثير من الأحيان. ليس هذا فحسب، بل يمكن أن يسبب التسمم بالفلور أيضاً فجوات في المينا ليصبح تنظيف الأسنان أمراً صعباً

نقص تنسج المينا

نقص تنسج المينا هي حالة، لا تكون المينا المتكونة مثالية ويمكن أن يكون سببها نقص التغذية والذي يسبب نقص المعادن في الأسنان، أو قد يصاب الطفل بهذه الحالة بسبب اضطرابات الامتصاص التي تحدث لدى مرضى الاضطرابات الهضمية.

صدمات الأسنان

يمكن أن تؤدي الصدمات التي تتعرض لها الأسنان مثل سقوط الطفل أو الاصطدام إلى تلف الأسنان، وتعد من علامات تسوس الأسنان ظهور بقع بيضاء على سطح الأسنان المصابة بالصدمات، ويمكن أن يؤدي تلف الأسنان الذي لا يتم علاجه على الفور إلى الإصابة ببعض أنواع العدوى.

تراكم البلاك

يحدث تراكم البلاك بسبب سوء نظافة الفم، وعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة وعدم التنظيف بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان، مما يمكن أن يتسبب في تشكل الأوساخ والبلاك على الأسنان.

النوم مع فم مفتوح

نوم الطفل وفمه مفتوح يتسبب في تعرض مينا الأسنان للهواء طوال الليل وتصبح "جافة" ويتسبب في ظهور بقع بيضاء على الأسنان تختفي هذه البقع مرة أخرى عندما تتلامس الأسنان مع اللعاب مرة أخرى ومعالجة جفاف مينا الأسنان.

علاج البقع البيضاء في أسنان الأطفال

يجب استشارة طبيب الأسنان للتقييم والعلاج المناسب - الصورة من موقع AdobeStock

إذا ظهرت بقع بيضاء على أسنان الطفل، هناك عدة خطوات يمكنك اتباعها لعلاجها:

زيارة طبيب الأسنان : استشارة طبيب الأسنان للتقييم والعلاج المناسب، والذي قد يوصي باتباع بعض الإجراءات مثل تطبيق الفلورايد أو إزالة البقع الأكثر خطورة.

: استشارة طبيب الأسنان للتقييم والعلاج المناسب، والذي قد يوصي باتباع بعض الإجراءات مثل تطبيق الفلورايد أو إزالة البقع الأكثر خطورة. معاجين الأسنان الخاصة : قد يصف أطباء الأسنان معاجين أسنان خاصة تحتوي على الفلورايد أو فوسفات الكالسيوم مما يساعد في تقوية مينا الأسنان وتقليل احتمالية ظهور البقع البيضاء، أيضاً إذا كان طفلك يرتدي تقويماً، فتأكدي من الحفاظ على نظافة الفم الجيدة واتباع تعليمات طبيب الأسنان.

: قد يصف أطباء الأسنان معاجين أسنان خاصة تحتوي على الفلورايد أو فوسفات الكالسيوم مما يساعد في تقوية مينا الأسنان وتقليل احتمالية ظهور البقع البيضاء، أيضاً إذا كان طفلك يرتدي تقويماً، فتأكدي من الحفاظ على نظافة الفم الجيدة واتباع تعليمات طبيب الأسنان. تغيير عادات الطفل : يجب تعليم طفلك روتين نظافة الأسنان والتأكد من أنه ينظف أسنانه بانتظام ويستخدم خيط تنظيف الأسنان.

: يجب تعليم طفلك روتين نظافة الأسنان والتأكد من أنه ينظف أسنانه بانتظام ويستخدم خيط تنظيف الأسنان. تقليل الأطعمة السكرية: الحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يساعد في وقف تطور البقع البيضاء الأكثر خطورة.

الوقاية من البقع البيضاء على الأسنان عند الأطفال

يعد منع ظهور البقع البيضاء على أسنان الأطفال خطوة مهمة للحفاظ على صحة أسنانهم. إليك بعض النصائح للوقاية من البقع البيضاء:

اتباع نظام غذائي صحي : الحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. استبدال الوجبات الخفيفة التي تحتوي على سكريات بالأطعمة الصحية مثل الفواكه الطازجة والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

: الحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. استبدال الوجبات الخفيفة التي تحتوي على سكريات بالأطعمة الصحية مثل الفواكه الطازجة والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم. العناية الجيدة بالأسنان : يجب تعليم الأطفال تنظيف أسنانهم بانتظام مرتين على الأقل يومياً باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد واستخدم خيط الأسنان لتنظيف بين الأسنان لإزالة البلاك.

: يجب تعليم الأطفال تنظيف أسنانهم بانتظام مرتين على الأقل يومياً باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد واستخدم خيط الأسنان لتنظيف بين الأسنان لإزالة البلاك. تناول الماء : شجعي طفلك على تناول الماء بعد تناول الطعام؛ لأن الماء يساعد في تنظيف بقايا الطعام والشراب وتحييد الحمض في الفم.

: شجعي طفلك على تناول الماء بعد تناول الطعام؛ لأن الماء يساعد في تنظيف بقايا الطعام والشراب وتحييد الحمض في الفم. فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان : تأكدي من أن طفلك يخضع لفحوصات أسنان منتظمة من قبل طبيب الأسنان لتقديم نصيحة محددة وتنظيف أسنان طفلك بشكل احترافي.

: تأكدي من أن طفلك يخضع لفحوصات أسنان منتظمة من قبل طبيب الأسنان لتقديم نصيحة محددة وتنظيف أسنان طفلك بشكل احترافي. الفلورايد : فكري في استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، والذي يمكن أن يساعد في تقوية مينا الأسنان. ومع ذلك، تأكدي من اتباع تعليمات طبيب الأسنان حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الفلورايد.

: فكري في استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، والذي يمكن أن يساعد في تقوية مينا الأسنان. ومع ذلك، تأكدي من اتباع تعليمات طبيب الأسنان حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الفلورايد. الكالسيوم في النظام الغذائي: تأكدي من حصول طفلك على ما يكفي من الكالسيوم في نظامهم الغذائي، وتعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم والخضروات الورقية الخضراء والأسماك مصادر جيدة للكالسيوم.

في النهاية يجب الانتباه إلى أن البقع البيضاء على أسنان الأطفال تعد مشكلة شائعة يمكن الوقاية منها من خلال الرعاية الجيدة وتغيير نمط الحياة الصحي.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.