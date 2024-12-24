شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة شتوية غنية بفيتامين د.. لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين د، الذي يُشار إليه غالبًا باسم " فيتامين أشعة الشمس "، ضروري للحفاظ على صحة العظام ودعم وظائف المناعة وتقليل الالتهابات، وفي حين أن ضوء الشمس هو المصدر الأساسي لفيتامين د، فإن دمج الأطعمة الغنية بفيتامين د في نظامك الغذائي يمكن أن يضمن لك تلبية متطلباتك اليومية، وخاصة خلال أشهر الشتاء.

نعرض وفقا لموقع " healthsite"، نعرض قائمة مجمعة بجميع الأطعمة التي يمكن أن تزود جسمك بالكمية المطلوبة من فيتامين د اللازمة لصحتك العامة، وخاصة خلال فصل الشتاء.

10 أطعمة غنية بفيتامين د

أفضل 10 أطعمة يجب عليك إضافتها إلى روتينك اليومي لمساعدة جسمك على البقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء:

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين هي من أفضل مصادر فيتامين د، يمكن أن توفر حصة واحدة من السلمون المطبوخ حوالي 570 وحدة دولية من فيتامين د، وهو ما يغطي أكثر من نصف المدخول اليومي الموصى به لمعظم البالغين، تأتي هذه الأسماك أيضًا محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب.

زيت كبد سمك القد

زيت كبد سمك القد هو مصدر قوي لفيتامين د، حيث يوفر حوالي 1360 وحدة دولية لكل ملعقة كبيرة، ورغم أنه لا يستخدم عادة كغذاء، فإنه عادة ما يؤخذ كمكمل غذائي. وإلى جانب فيتامين د، فهو غني أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين أ، مما يجعله إضافة قيمة لنظامك الغذائي إذا تمكنت من التغلب على مذاقه القوي.

منتجات الألبان

تحتوي العديد من منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن على فيتامين د، على سبيل المثال، يحتوي كوب من الحليب المدعم عادةً على حوالي 100 وحدة دولية من فيتامين د، وهذا يجعل منتجات الألبان طريقة عملية وسهلة الوصول لزيادة تناول فيتامين د، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين قد لا يحصلون على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس.

صفار البيض

صفار البيض يوفر مصدرًا رائعًا لفيتامين د، حيث يحتوي كل صفار على حوالي 37 وحدة دولية، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة أخرى، مثل البروتين والدهون الصحية، يساعد تضمين البيض في وجبة الإفطار أو الوجبات يمكن أن يساعدك في تلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين د مع تقديم مجموعة من الفوائد الصحية.

الفطر

يمكن أن تكون بعض أنواع الفطر، وخاصة تلك المعرضة للأشعة فوق البنفسجية، مصدرًا قيمًا لفيتامين د، على سبيل المثال، يمكن أن يوفر فطر مايتاكي ما يصل إلى 1000 وحدة دولية لكل 100 جرام. وهذا يجعل الفطر خيارًا رائعًا للنباتيين الذين يبحثون عن طرق طبيعية لتعزيز مستويات فيتامين د لديهم.

حبوب الإفطار المدعمة

تحتوي العديد من حبوب الإفطار على فيتامين د، مما يجعلها إضافة بسيطة إلى روتينك الصباحي، يمكن أن توفر الحصة الواحدة ما بين 40 إلى 100 وحدة دولية من هذا الفيتامين المهم، يمكن أن يؤدي الجمع بين الحبوب المدعمة والحليب إلى تعزيز تناولك، مما يحول وجبة الإفطار إلى فرصة رائعة لرفع مستويات فيتامين د لديك.

كبد البقر

لا يحتوي كبد البقر على نسبة عالية من فيتامين د فحسب، بل يحتوي أيضًا على عناصر غذائية أساسية أخرى مثل الحديد وفيتامين أ.

الجبن

على الرغم من أن الجبن لا يوفر نفس القدر من فيتامين د الذي توفره بعض الأطعمة الأخرى، إلا أنه لا يزال يساهم في إجمالي كمية فيتامين د التي تتناولها.

عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال على فيتامين د، حيث توفر حوالي 100 وحدة دولية لكل كوب.

