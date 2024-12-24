شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الحمل المبكرة.. لماذا يزداد الشعور بالتعب؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعراض الحمل من العلامات التي قد تلاحظها النساء الحوامل في غضون أول أسبوع إلى أسبوعين بعد تأخر الدورة الشهرية، وعادةً، تتسبب مستويات هرمونات الحمل المرتفعة في حدوث هذه الأعراض، والتي قد تكون مصحوبة بأعراض أخرى وتختلف أعراض الحمل من امرأة لآخرى، بحسب موقع "medparkhospital".

أعراض الحمل

أعراض الحمل تختلف حسب العوامل الفردية، بما في ذلك مرحلة الحمل، وظهور أعراض الحمل لأول مرة، والغثيان الصباحي الشديد.

غياب الدورة الشهرية

غياب الدورة الشهرية أحد الأعراض الأولى للحمل ، يحدث هذا عندما يكتمل الإخصاب بين البويضة والحيوانات المنوية ويبدأ الجسم في إنتاج هرمون hCG (موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية)، وهو هرمون يتم إنتاجه في المشيمة بعد 8-10 أيام من الحمل للسماح للجنين بالنمو.

نتيجة لذلك، يتوقف الجسم عن التبويض، مما يؤدي إلى غياب الدورة الشهرية لفترة وجيزة. ومع ذلك، يمكن أن يكون سبب انقطاع الدورة الشهرية أيضًا الإجهاد أو اختلال التوازن الهرموني أو اتباع نظام غذائي شديد أو متلازمة ما قبل الحيض أو الإفراط في ممارسة الرياضة.

الغثيان الصباحي والقيء

يعد الغثيان الصباحي أحد العلامات والأعراض الأولى للحمل، وعادة ما يحدث بين 2 و8 أسابيع بعد الحمل، وهو أحد الأعراض الشائعة جدًا لدى غالبية النساء الحوامل.

يتجلى الغثيان الصباحي في شكل غثيان وقيء وفقدان الشهية، بالإضافة إلى الصداع والدوار، ويحدث عادةً في الصباح، بينما قد تعاني بعض الأشخاص من الأعراض طوال اليوم. قد يختفي الغثيان الصباحي بحلول الأسبوع الثاني عشر من الحمل، ليعود مرة أخرى في الأسبوع الثاني والثلاثين قبل الولادة. غثيان الصباح الشديد يمكن أن يسبب الغثيان والقيء الشديد، مما قد يؤدي إلى الجفاف والتعب الشديد والإغماء.

ألم الثديين أو تغيرات الثدي

يعد ألم الثديين، أو تغيرات الثدي من بين العلامات والأعراض الأولى للحمل، والتي تظهر بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الحمل.

ستكون الأعراض مماثلة لتلك التي تم تجربتها قبل الحيض، علاوة على ذلك، تصبح الهالة - الجلد المصطبغ الذي يحيط بالحلمة - داكنة، ويصبح جلد الثدي مشدودًا، وتصبح الأوعية الدموية أكثر وضوحًا.

عادة، يحدث ألم الثديين خلال ثلاثة أشهر، سوف تقل أعراض تغيرات الثدي تدريجيًا مع تكيف الجسم مع الأنشطة الهرمونية المتزايدة المرتبطة بالحمل.

كثرة التبول

التبول المتكرر هو أحد أعراض الحمل المبكرة التي يمكن ملاحظتها بعد انقطاع الدورة الشهرية.

أثناء الحمل، ينتج الجسم دمًا وسوائل إضافية لدعم نمو الجنين، مما يجعل الكلى تعمل بجهد أكبر لتصفية المزيد من كميات الدم لإخراج الفضلات في البول، مما يؤدي إلى كثرة التبول. قد يظهر البول بلون أغمق، فيبدو برتقاليًا أو بنيًا. بالإضافة إلى ذلك، مع نمو الجنين، يتوسع الرحم في الحجم، مما يضغط على المثانة ويستلزم التبول بشكل متكرر، خاصة خلال ساعات الليل.

التعب

التعب هو أحد أعراض الحمل التي يمكن أن تحدث في الأسبوع الأول بعد الحمل، أثناء الحمل، ينتج الجسم مستوى مرتفعًا من هرمون البروجسترون لدعم نمو الجنين.