شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ الشتاء.. كيف تتخلص من "الأوفر ثينكينج" فى لياليه الطويلة بحيل نفسية بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فصل الشتاء رسميًا، ومع لياليه الطويلة قد يعاني بعض الأشخاص من التفكير الزائد، فلا يمكنهم السيطرة على الأفكار المتواترة على الدماغ، هذا السيل الذي لا يمكن إيقافه.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع themuse فإن بعض النصائح البسيطة والحيل النفسية يمكنها أن تساعدك على إيقاف هذا السائل من الأفكار المتدفقة، فهذا التفكير المفرط يسبب الكثير من الاضطرابات النفسية ويشعرك بالقلق ويعمل على اضطراب نومك واضطراب يومك، ويجعلك غير قادر على أداء مهامك اليومية بشكل سليم.

من أهم النصائح أن تبدأ في تغيير فكرك ولا تندرج تحت الأفكار التي يعرضها عليك عقلك فيجب أن تنتبه لطريقة تفكيرك، وغالبًا ما تكون طريقة التفكير قلقة لذلك عليك أن تتخلص من هذه الأفكار وتغيير دفة تفكيرك مباشرة في أفكار أخرى.