شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ الشتاء.. كيف تتخلص من "الأوفر ثينكينج" فى لياليه الطويلة بحيل نفسية بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 23 ديسمبر 2024 11:00 م
بدأ فصل الشتاء رسميًا، ومع لياليه الطويلة قد يعاني بعض الأشخاص من التفكير الزائد، فلا يمكنهم السيطرة على الأفكار المتواترة على الدماغ، هذا السيل الذي لا يمكن إيقافه.
ووفقًا لتقرير نشر في موقع themuse فإن بعض النصائح البسيطة والحيل النفسية يمكنها أن تساعدك على إيقاف هذا السائل من الأفكار المتدفقة، فهذا التفكير المفرط يسبب الكثير من الاضطرابات النفسية ويشعرك بالقلق ويعمل على اضطراب نومك واضطراب يومك، ويجعلك غير قادر على أداء مهامك اليومية بشكل سليم.
من أهم النصائح أن تبدأ في تغيير فكرك ولا تندرج تحت الأفكار التي يعرضها عليك عقلك فيجب أن تنتبه لطريقة تفكيرك، وغالبًا ما تكون طريقة التفكير قلقة لذلك عليك أن تتخلص من هذه الأفكار وتغيير دفة تفكيرك مباشرة في أفكار أخرى.
- حاول التركيز دومًا على حل المشكلة وليس التفكير في المشكلة ذاتها، فالبحث عن الحلول أمر في غاية الأهمية.
- لا تنجرف وراء أفكارك السلبية ولا تلوم نفسك كثيرًا فكر في حلول فقط.
- تحدى الأفكار السلبية وابدلها بأفكار إيجابية.
- بعض تمارين التأمل تساعدك في هذه الأفكار السلبية وتقلل من حدة القلق والتوتر والاضطرابات النفسية.
- تمارين اليقظة الذهنية مهمة أيضًا للتخلص من التفكير المفرط.
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- غير مسار تفكيرك من خلال تغيير نشاطك وليس بمنع الفكرة السلبية بل بتغيير ما تفعله الآن، فعندما تأتيك فكرة سلبية مارس الرياضة، اتصل بأحد أحبابك وتحدث معه، اعمل وابذل جهدًا سوف يتشتت انتباهك بشدة.
- اهتم بمشاركة الآخرين أفكارك السلبية واطلب منهم أن يحولوا تفكيرك السلبي إلى آخر إيجابي
- اهتم بتقليل توقعاتك وعدم التفكير في نتائج أفعالك وعدم التفكير في الماضي ولا المستقبل
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