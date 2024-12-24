شكرا لقرائتكم خبر عن للآباء فى فترة الامتحانات.. ساعد عيلتك وحلى أجواء البيت بحيل نفسية والان مع تفاصيل الخبر

خلال فترة الامتحانات، ترفع المنازل شعار الطوارئ، وقد يسود البيت جو من التوتر والقلق والترقب، ومشاعر الخوف من الامتحانات، والمناهج والمذاكرة، ولكن دائما ما يكون للمنزل "سيد"، فالأب في هذه الحالة يكون الأكثر تأثيرا بشكل إيجابى في نفسية كل أفراد لأسرة، والأكثر قدرة على تحسين أجواء المنزل.

فترة الامتحانات ودور الأب

وفقا لتقرير نشر في موقع nordangliaeducation فإن الأب عليه عامل كبير من خلال دوره المهم، لتخفيف أعباء الامتحانات من على كاهل الابن والزوجة أيضا، عليه أن يكون أكثر دعما وظبطا للأجواء المشحونة بسبب الامتحانات وتوترها.

فترة الامتحانات ودور الأب .. نصائح مهمة



الامتحانات فترة صعبة ومرهقة على الجميع، لذا ينصح التقرير الآباء بمجموعة من المهام التي تعزز الصحة النفسية داخل المنزل منها: