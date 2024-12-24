شكرا لقرائتكم خبر عن للآباء فى فترة الامتحانات.. ساعد عيلتك وحلى أجواء البيت بحيل نفسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 23 ديسمبر 2024 10:00 م
خلال فترة الامتحانات، ترفع المنازل شعار الطوارئ، وقد يسود البيت جو من التوتر والقلق والترقب، ومشاعر الخوف من الامتحانات، والمناهج والمذاكرة، ولكن دائما ما يكون للمنزل "سيد"، فالأب في هذه الحالة يكون الأكثر تأثيرا بشكل إيجابى في نفسية كل أفراد لأسرة، والأكثر قدرة على تحسين أجواء المنزل.فترة الامتحانات ودور الأب
وفقا لتقرير نشر في موقع nordangliaeducation فإن الأب عليه عامل كبير من خلال دوره المهم، لتخفيف أعباء الامتحانات من على كاهل الابن والزوجة أيضا، عليه أن يكون أكثر دعما وظبطا للأجواء المشحونة بسبب الامتحانات وتوترها.
فترة الامتحانات ودور الأب .. نصائح مهمة
الامتحانات فترة صعبة ومرهقة على الجميع، لذا ينصح التقرير الآباء بمجموعة من المهام التي تعزز الصحة النفسية داخل المنزل منها:
- أنت المسئول عن البيئة المثالية داخل المنزل، كن أكثر دعما لابنك ولزوجتك وخفف عنهم أحمال الامتحانات وضغطها
- اجعل بيئة المنزل مليئة بالرفاهية والمرح وأجواء الضحك، حتى في ظل المواقف المتوترة
- أنشئ لابنك بيئة دراسية مثالية، وساعده على إنجاز فروضه ومهامه للامتحان لكى يتبقى له وقت فراغ
- ساعد زوجتك في مهام المنزل والدراسة في ظل تركم المهام عليها
- كن داعما وتحمل مسئولية جزء من الدراسة بالتعاون مع طفلك
- حقق التوازن بين المذاكرة والترفيه للعائلة بأكملها، اختيار توقيت مثالى لفسحة أو نزهة أمر في غاية الأهمية لكل العائلة، يحسن المزاج ويعزز أجواء المرح
- كن مهتما وبشدة باتباع ابنك الطالب قواعد التمارين الرياضية اليومية الخفيفة له، هذا الوقت المستقطع مفيد لنفسيته
- حقق لابنك مساحة ذهنية حرة يقضيها وحده للقيام بهواياته
- الضغط الدائم على الطفل للمذاكرة أمر غير محمود، احفظ حقه في الترفيه
- استقطع وقتا لطفلك ومذاكرته ومهامه، اجعل زوجتك في هذا اليوم في إجازة لتشعر بالراحة
- خطط مع عائلتك طبيعة تنظيم اليوم والمواعيد، مواعيد المذاكرة وكذا مواعيد الترفيه والنزهات العائلية والفردية
- خصص احتفالات معينة واجعل الجميع يستعد لها عند انتهاء الامتحانات للتحفيز والإثابة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز