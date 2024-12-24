شكرا لقرائتكم خبر عن دليل رعاية طفلك مريض السكر في الشتاء وفترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

عندما يمرض الأطفال المصابون بالسكر أو يصابون بنزلة برد، قد تتغير مستويات السكر في الدم لديهم بطرق قد لا يتوقعها الآباء خاصة مع تغير الفصول ووقت الامتحانات، لذا قد تحتاج إلى القيام ببعض الأشياء الإضافية للسيطرة على مستويات السكر لدى طفلك.

كيف تتغير مستويات السكر بالدم أثناء المرض؟

وفقًا لموقع "kidshealth" قد ترتفع أو تنخفض مستويات السكر في الدم أكثر من المعتاد عندما يمرض الطفل في فصل الشتاء، وحتى المرض البسيط قد يخل بالتوازن الدقيق بين الكربوهيدرات والأنسولين، وعندما يمرض طفلك المصاب بالسكري، راقب ما يلى:

(ارتفاع سكر الدم): عندما يمرض الأطفال أو يتعرضون لإصابة، يمكن لهرمونات التوتر في الجسم أن ترفع نسبة السكر في الدم ولا تعمل الأنسولين بشكل جيد، لذا قد يحتاج طفلك إلى المزيد من الأنسولين عن المعتاد.

(نقص سكر الدم): يمكن لبعض الأمراض أن تجعل الطفل يشعر بالغثيان في معدته، أو يتقيأ، أو لا يريد تناول الطعام، وعندما يأكل الطفل المصاب بالسكر الذي يتناول الأنسولين أقل من المعتاد أو أقل من المتوقع، يمكن أن ينخفض مستوى السكر في الدم. عندها، يحتاج إلى كمية أقل من الأنسولين عن المعتاد.

دليل الإسعافات الأولية لطفل السكر في حالة مرضه

هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها الآن، بهذه الطريقة، ستكون مستعدًا عندما لا يشعر طفلك بأنه على ما يرام:

احصل على شرائط اختبار إضافية للجلوكوز والكيتون، فسوف تستخدم كمية أكبر من المعتاد عندما يمرض طفلك، ولا تريد أن تنفد.

للحفاظ على رطوبة طفلك، احتفظ بكمية كبيرة من السوائل الخالية من السكر أو المحتوية على السكر في متناول اليد، توقع أن يشرب طفلك أكثر من المعتاد ويرغب في تناول الأطعمة اللطيفة على المعدة، وتشمل الأساسيات التي يجب الحصول عليها ما يلي:

السوائل الخالية من السكر (الماء، المرق، الحساء).

عصير لخفض نسبة السكر.

مشروبات رياضية

بسكويت.

مقياس الحرارة حيث ستحتاج إليه لمراقبة درجة حرارة طفلك.

ماذا يجب أن أفعل عندما يكون طفلي مريضًا؟

وفيما يلي بعض الإرشادات العامة بشأن أيام المرض:

فحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر.

استمر في إعطاء الأنسولين، فقد يحتاج طفلك إلى جرعة أكبر أو أقل من الجرعة المعتادة، بعض الأطفال المصابين بداء السكري من النوع 2 والذين لا يتناولون الأنسولين كل يوم سيحتاجون إلى الأنسولين عندما يمرضون.

تحقق من وجود علامات الكيتونات، قد يكون ألم البطن أو الغثيان أو القيء علامات على الإصابة بإنفلونزا المعدة أو أعراض الحماض الكيتوني السكري (DKA).

شجع طفلك على الشرب لتجنب الجفاف.

استخدم الأدوية بحكمة، فقبل إعطاء طفلك أدوية بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، اسأل الطبيب عن مدى تأثيرها على مرض السكري لدى طفلك.

سجل الأعراض التي يعاني منها طفلك، والأدوية التي يتناولها وجرعاتها، والطعام والشراب، وأي فقدان للوزن أو ارتفاع في درجة الحرارة، تأكد من تسجيل مستويات السكر في الدم والكيتونات.

ساعد طفلك على الراحة والاسترخاء قدر الإمكان.

متى يجب علي أن أتصل بالطبيب؟

اتصل بطبيبك إذا كان طفلك مريضًا ويشعر بأنه ليس جائعًا، أو لا يستطيع الأكل أو الشرب

يعاني من القيء أو الإسهال الذي يستمر لأكثر من ساعتين

يعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم ولا تتمكن من رفع السكر في الدم.

يعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم والتي لا تنخفض بعد إعطاء الأنسولين كما هو موضح في خطة الرعاية

يحتوي دمه على كميات معتدلة أو كبيرة من الكيتونات.

تعتقد أنهم قد يعانون من أعراض الحماض الكيتوني السكري

نصائح للوقاية من المرض للطفل مريض السكر

للمساعدة في الحفاظ على صحة طفلك ومنع المرض:

احرص على تحديث التطعيمات باستمرار: ويشمل ذلك لقاح المكورات الرئوية (PCV) ، ولقاح الإنفلونزا السنوي ، ولقاح كورونا لمن هم مؤهلون لذلك.

علم الأطفال غسل أيديهم جيدًا وبشكل متكرر، فغسل اليدين جيدًا يمكن أن يمنع انتشار الجراثيم.

تجنب الاتصال بالأشخاص المرضى، حيث تنتشر الأمراض مثل نزلات البرد بسهولة.

