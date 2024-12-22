شكرا لقرائتكم خبر عن لو ليك فى حلويات اللحوم.. 5 فوائد مذهلة لـ "الكرشة" والان مع تفاصيل الخبر

حلويات اللحوم ومن أهمها الكرشة كما يطلق عليها، هي جزء من بطانة معدة البقر والأغنام، وتعد الكرشة من مصادر البروتين المهمة ولها فوائد صحية كثيرة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير أن الكرشة من نوعيات اللحوم الهامة التي تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين كما أنها تحتوي على نسبة عالية أيضا من البروتين، شريطة تنظيفها تنظيفا جيدا وتناولها من مصدر موثوق بعد طهيها طهيا جيدا على درجة حرارة عالية لمدة طويلة، ومن أبرز فوائدها للجسم والصحة:

الكرشة تعد مصدر هام للكولاجين الذي يعزز من صحة العضلات والمفاصل والبشرة والعظام، فالكولاجين يفقد تدريجيا مع مرور العمر والسنوات وبالتالي فنحتاج بديل له من خلال الأطعمة التي تعزز من إفرازه في أجسادنا وتعد الكرشة من مصادره الهامة الصحية التي تساعد على التمتع بقوة عظام وعضلات ومفاصل قوية.

تساعد أيضا على تعزيز صحة العظام لما تحويه من الكالسيوم والفسفور مما يجعلها مصدر هام لهذه المعادن الهامة، كما أنها تحمى عظام من هشاشة العظام المتوقعة كما تحمي من إنخفاض كثافة المعادن في العظام أيضا، وبالتالي تحمي من الإصابة بالكسور.

تساعد هذه النوعيات من اللحوم على تعزيز فرص دفاعات الجسم ضد المرض وتحسين الجهاز المناعي وعمله وحماية الجسم من مسببات الأمراض لأنها تحتوي على نسبة عالية من الزنك أيضا.

تحتوي الكرشة على نسبة من الكربوهيدرات وما يعادل 3.5 جرام من الدهون فضلا عن الفسفور وفيتامين ب 12 أيضا تعد مصدر للاوميجا 3 .

تساعد الكرشة على منع نقص فيتامين ب 12 نظرا لاحتوائها على كم جيد منه

تحسن هذه النوعيات من اللحوم حالة المصابين بفقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب 12 مما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالمشكلات العصبية وأمراض المناعة الذاتية.

يجب عدم الإكثار في تناول هذه النوعيات من اللحوم ولابد من تنظيفها جيدا قبل تناولها.