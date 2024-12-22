شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مصاب بالتوحد.. إزاي تدعمه ومتى وكيف تخبره بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتلقى طفلك تشخيصًا باضطراب طيف التوحد، قد تتساءل كيف سيؤثر ذلك على حياته وما الدعم الذي قد يحتاج إليه، قد تجد أيضًا صعوبة في تحديد متى وكيف تخبر طفلك، قد تختلف الإجابة بالنسبة لكل طفل، حيث لا يوجد طفلان مصابان بالتوحد متماثلين تمامًا، كما لا يوجد فردان متماثلين تمامًا، وفقًا لما نشره موقع childmind

لماذا لا يجب عليك تأخير إخبارهم

يشعر العديد من الآباء بالقلق بشأن كيفية تصور الآخرين لتشخيص طفلهم، خاصة الأطفال الآخرين، حيث تقول الدكتورة أليكسيس بانكروفت، عالمة النفس في مركز التوحد في معهد تشايلد مايند: "لا أحد يريد أن يُنبذ طفله، أو يُطلق عليه "تصنيف"، أو يُنظر إليه على أنه "مختلف" في مجموعة أقرانه". ومع ذلك، إذا قررت إجراء تقييم التوحد لطفلك، فقد تلاحظ بالفعل اختلافات في سلوكه أو نموه. وسرعان ما يدرك طفلك وأقرانه هذه الاختلافات أيضًا، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل.

أطفال ما قبل المدرسة

قد لا يتمكن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ـ أو الذين لديهم مستويات مماثلة من النمو واللغة ـ من فهم معنى الإصابة بالتوحد، ويقول الدكتور بانكروفت إن من المفيد التحدث بعبارات بسيطة عن هوياتهم، وشرح التوحد باعتباره "حقيقة، وأسلوب حياة".

"مرحلة ما قبل المدرسة هي الوقت الذي يبدأ فيه الأطفال في التعرف على الاختلافات ويبدأون في ملاحظة الاختلافات في أنفسهم وأقرانهم بشكل عام". وتضيف أن أطفال ما قبل المدرسة محبون ومتسامحون للغاية. "لذا، فإن الطريقة التي أحب أن أدرب بها الآباء في سنوات ما قبل الروضة هي استخدام عبارات مختلفة مثل، "دماغك مذهل، وقد يعمل بشكل مختلف قليلاً عن بعض أصدقائك، ويعمل دماغ كل شخص بشكل مختلف قليلاً". قد يكون من المفيد أيضًا مقارنة نفسك بشخص عزيز آخر ومناقشة ما يأتي بسهولة أكبر لكل منكما.

في هذه السنوات المبكرة، تقول: "من الأفضل أن تكون المحادثة قصيرة وبسيطة وملموسة. ركز على السلوكيات التي يمكن ملاحظتها وغيرها من الأمثلة الملموسة التي يمكن لطفلك أن يستوعبها. أنت تريد أن تجعل طفلك طبيعيًا، اسأله إذا كان لديه أي أسئلة، ثم دعه ينتقل إلى موضوع آخر. قد يكون طفلك مستعدًا للانتقال من المحادثة قبل أن تكون أنت كذلك - وهذا أمر جيد".

الأطفال في سن المدرسة

إن الأطفال في سن المدرسة سيكونون أكثر وعياً بعملية التقييم، وقد يكونون مستعدين لإجراء محادثة صريحة حول التشخيص. ومن المرجح أن يطرحوا أسئلة مباشرة أيضاً. وإلا فإن الكثير من النهج يظل كما هو. يقول الدكتور بانكروفت: "إن اللغة التي تستخدمها تصبح أكثر تعقيداً بمرور الوقت"، لا يزال عليك استخدام نهج قائم على نقاط القوة ومصمم خصيصاً لمواهبهم وتحدياتهم المحددة، واتباع فضولهم، واستخدام الكلمات التي يفهمونها.

المراهقون

من المرجح أن يكون المراهقون والشباب الذين يتلقون تشخيصًا جديدًا بالتوحد قد رأوا بالفعل معلومات عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما قاموا بالبحث العميق في TikTok، وهم يقولون: أوه، بعض هذه الأشياء، تبدو حقيقية بالنسبة لي ".

إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يبحثوا عن التشخيص عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد ذلك. يعد TikTok، على وجه الخصوص، موضوعًا للنقاش بين الأطباء السريريين في الوقت الحالي، حيث يقوم العديد من المبدعين بإنشاء مقاطع فيديو حول مرض التوحد. يقول الدكتور بانكروفت إنه من المفيد تذكير المراهقين بأن ليس كل شيء على TikTok قائمًا على الحقائق.

هناك الكثير من المعلومات الموثوقة حول مرض التوحد متاحة على الإنترنت لتوجيههم إليها إذا كانوا يريدون معرفة المزيد. قد يرغب الآباء أيضًا في التحدث إلى أبنائهم المراهقين حول كيفية عمل الخوارزميات، وتقديم المزيد والمزيد من المحتوى حول مرض التوحد لهم إذا استمروا في مشاهدته، على سبيل المثال.

وبشكل عام، ينبغي للوالدين الانتباه إلى ما يشاهده أبناؤهم المراهقون على الإنترنت وتعزيز التواصل المفتوح حول ما يشاهدونه، وخاصة فيما يتعلق بالتوحد، وتقول الدكتورة بانكروفت: "اسألهم، هل ترون أشياء إيجابية؟ ماذا عن الضوء السلبي؟ ما رأيك؟". "يريد المراهقون فقط أن تكون صادقًا معهم. لذا، من المهم حقًا مقابلة المراهق حيث هو وطرح أسئلة مفتوحة عليه حتى تتاح له الفرصة لمشاركة ما يراه ويختبره. ثم قم بإثبات صحة هذه ردود الفعل بقدر ما تستطيع".

التواصل مع المجتمع

يقول الدكتور بانكروفت: "أعلموهم أن الكثير من الناس مصابون بالتوحد، وأن هناك مجتمعًا هناك"، في الواقع، يمكن أن يساعد التعرف على هذا التشخيص في سن مبكرة الأطفال على العثور على مجتمعات مصابة بالتوحد ومجموعات مهارات اجتماعية مفيدة حيث يشعرون بالفهم.