اكشف واطمن على نفسك.. كل ما تريد معرفته عن أعراض سرطان الدم وخيارات العلاج

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أعراض سرطان الدم تعتمد في البداية علي التعرف للمرض، فسرطان الدم هو نوع من السرطانات يصيب خلايا الدم البيضاء التي تساعد على حماية الجسم من العدوى وخلايا الصفائح الدموية التي تساعد في تخثر الدم.

أعراض سرطان الدم والتعرف على المرض

أعراض سرطان الدم تبدأ بالتعرف على طبيعة هذا النوع من السرطانات، وفقًا لموقع “healthline”، فتنشأ خلايا الدم في نخاع العظم كخلايا جذعية، وتنضج لاحقًا لتشكل أنواعًا مختلفة من خلايا الدم وهما خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفائح دموية ثم تنتقل إلى مجرى الدم، هذا هو دورة خلايا الدم الطبيعية، وفي حالة الإصابة بسرطان الدم تبدأ نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي تدخل إلى مجرى الدم وتبدأ بمنافسة خلايا الدم الطبيعية السليمة، وتمنعها من القيام بوظائفها بالشكل الطبيعي.

أعراض سرطان الدم تختلف حسب الأسباب

أعراض سرطان الدم تختلف حسب السبب المؤدي للإصابة، فهناك أسباب عديدة ومنها:

- التعرض للإشعاع الضار بجرعات كبيرة .

- التعرض لمواد كيميائية مثل البنزين لفترة طويلة من الزمن.

- بعض العيوب الجينية.

- التعرض لبعض الفيروسات التي قد تسبب سرطان الدم.

أعراض سرطان الدم حسب نوع المرض

أعراض سرطان الدم تختلف حسب نوع المرض، ولذا يجب في البداية التعرف على أنواع سرطان الدم، ومنها:

- سرطان الدم الليمفاوي الحاد

ينمو ويتفاقم بسرعة كبيرة جدلاً، حيث يبدأ نخاع العظم بإنتاج أعداد كبيرة من خلايا الدم البيضاء غير الناضجة وتدخل إلى مجرى الدم، هو تعمل على منافسة الخلايا الطبيعية في مجرى الدم، ولا تقوم بوظيفتها في محاربة العدوى، أو إيقاف النزيف أو منح حدوث فقر الدم.

- سرطان الدم النقياني الحاد

يتطوّر ببطء ويتفاقم تدريجيًا، وقد تحتاج الأعراض لفترة طويلة قبل أن تظهر، وفي بعض الأحيان يتم تشخيص سرطان الدم المزمن من خلال الفحص الروتيني أي قبل حتى ظهور أي أعراض، لأن الخلايا السرطانية في هذه الحالة تكون ناضجة لدرجة كافية للقيام بوظائفها مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية، قبل أن تبدأ بالتفاقم.

أعراض سرطان الدم

اعراض سرطان الدم كثيرة، ويجب توخي الحذر والتعرف عليها، ومنها التالي:

- الشعور بالتعب والإعياء.

- فقدان الوزن الغير مبرر.

- فقدان الشهية أو الشعور بالامتلاء بعد تناول القليل من الطعام.

- سهولة النزيف والكدمات.

- عدوى متكررة.

- ارتفاع حرارة الجسم.

- انتفاخ العقد الليمفاوية .

- انتفاخ في البطن.

-تورم ونزيف في الّلثة.

أعراض سرطان الدم والتشخيص

أعراض سرطان الدم وتشخيص المرض يعتمد في الأساس علي إجراء تحليل صورة الدم الكاملة ي وتظهر العينة كمية غير طبيعية من WBC بعد ذلك، يمكن إجراء اختبارات متخصصة لتحديد النوع الدقيق لسرطان الدم، فخزعة نخاع العظم التي يتم فيها أخذ عينة من النخاع العظمي باستخدام إبرة تؤكد وجود سرطان الدم.

أعراض سرطان الدم والعلاج

أعراض سرطان الدم وطرق العلاج التي تعتمد بشكل أساسي علي العلاج، ويتم إعطاء الأدوية كحقن في الأوردة أو عن طريق الفم، ويتم إعطاؤهم على فترات منتظمة على مدار فترة زمنية.

